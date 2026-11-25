शाहाबाद शुगर मिल के बाहर धरना देंगे कांग्रेस विधायक, चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक के बाद बोले हुड्डा
Haryana Congress Protest : 1 दिसंबर को शाहबाद शुगर मिल के सामने कांग्रेस गन्ना किसानों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन करेगी.
Published : November 25, 2026 at 8:45 PM IST
चंडीगढ़ : एक दिसंबर को गन्ना किसानों के समर्थन में कांग्रेस शाहाबाद शुगर मिल के सामने धरना-प्रदर्शन और हड़ताल करने जा रही है. ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी.
विशेष सत्र में हिस्सा लेगी कांग्रेस : हुड्डा चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. संविधान दिवस पखवाड़े को लेकर बुलाए गए एकदिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र के संबंध में आयोजित विधायक दल की इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी प्रभारी संजय दत्त भी विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि पार्टी के तमाम विधायक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे और अपनी बात रखेंगे. इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान रक्षा मार्च के तहत हरियाणा कांग्रेस पंचकूला में मार्च करेगी.
पंचकूला में मार्च करेगी कांग्रेस : पंचकूला सेक्टर 26 में होने वाले इस मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन हिस्सा लेंगे. विधानसभा की कार्यवाही से समय निकालकर पार्टी के विधायक भी उसमें शामिल होंगे. पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. भाजपा और अकाली दल के गठबंधन का चुनाव पर कोई असर नहीं होगा. पंजाब की जनता ने अकाली दल-भाजपा और आम आदमी पार्टी सभी को आजमा लिया है. जनता को सभी से निराशा हाथ लगी है. इसलिए पंजाब एक बार फिर कांग्रेस को मौका देने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही प्रदेश का विकास कर सकती है.
यूसीसी पर क्या बोले हुड्डा ? : हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में किसान, मजदूर और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. 1 दिसंबर को शाहाबाद शुगर मिल के सामने किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक धरना देंगे. शाहाबाद शुगर मिल बंद होने की कगार पर है, किसानों ने गन्ना देना बंद कर दिया है. वहीं यूसीसी के मुद्दे पर हुड्डा बोले कि विपक्ष को कोई जानकारी नहीं, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए.
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