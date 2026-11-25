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शाहाबाद शुगर मिल के बाहर धरना देंगे कांग्रेस विधायक, चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक के बाद बोले हुड्डा

शाहाबाद शुगर मिल के बाहर धरना देंगे कांग्रेस विधायक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : एक दिसंबर को गन्ना किसानों के समर्थन में कांग्रेस शाहाबाद शुगर मिल के सामने धरना-प्रदर्शन और हड़ताल करने जा रही है. ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी.

विशेष सत्र में हिस्सा लेगी कांग्रेस : हुड्डा चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. संविधान दिवस पखवाड़े को लेकर बुलाए गए एकदिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र के संबंध में आयोजित विधायक दल की इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी प्रभारी संजय दत्त भी विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि पार्टी के तमाम विधायक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे और अपनी बात रखेंगे. इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान रक्षा मार्च के तहत हरियाणा कांग्रेस पंचकूला में मार्च करेगी.