ETV Bharat / state

हरियाणा में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस, रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने बीच में छोड़ा दौरा

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 25 सितंबर को दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी.

Haryana Congress will gherao the Election Commission office in Chandigarh on 25th September Bhupinder Hooda
हरियाणा में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक/चंडीगढ़ : चुनाव आयोग के खिलाफ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 25 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे, चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित 30 Bays Building में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, हरियाणा का घेराव करेगी.

कांग्रेस की तीन मांगें क्या है ? : कांग्रेस पार्टी की तीन मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर किया घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है -

  • "ज्ञानेश कुमार को अब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, इसलिए उन्हें तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए."
  • "ज्ञानेश कुमार को लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाए."
  • "ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में जितने भी निर्णय हुए हैं उनकी समीक्षा की जाए."

राव नरेंद्र सिंह और हुड्डा घेराव का नेतृत्व करेंगे : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस घेराव का नेतृत्व करेंगे और हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी संजय दत्त विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. इस घेराव कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद एवं विधायक तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे.

ईवीएम की जीत हुई थी : घेराव की घोषणा के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच में ही दौरा छोड़कर चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग के बहाने हरियाणा में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार की जीत का श्रेय भाजपा को नहीं बल्कि ईवीएम को जाना चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस की हार नही बल्कि ईवीएम की जीत है.

हुड्डा ने खुद को बताया फिट : भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार-बार सरकार पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से चुनाव में धांधली कर भाजपा ने सरकार हासिल की है. साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में साफ साफ संकेत दिए हैं कि इस बार लोकसभा व विधानसभा के एक साथ चुनाव हो सकते हैं और जनता को तैयार होने की जरूरत है. 2029 में 82 साल के होने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को फिट बताया है. उन्होंने कहा कि "ना मैं थका हूं और ना मैं रुका हूं". भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत दिए हैं कि वे 2029 में चुनाव लड़ेंगे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम कर लोगों से चुनाव लड़ने की इजाजत मांग रहे हैं.

Haryana Congress will gherao the Election Commission office in Chandigarh on 25th September Bhupinder Hooda
हरियाणा में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हुड्डा का किलोई दौरा, बोले- "हरियाणा की तरक्की थम गई, BJP के खिलाफ संघर्ष से पहले गांवों से मांगने आया हूं आशीर्वाद"

ये भी पढ़ें - 'बीजेपी ने हरियाणा को 5.50 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोया, विकास नहीं, सिर्फ घोटाले किए'- भूपेंद्र हुड्डा

ये भी पढ़ें - हरियाणा कांग्रेस में 'Gen-X' की दस्तक? बीरेंद्र सिंह की हुड्डा को दी गई 'मार्गदर्शक मंडल' वाली राय के क्या है सियासी मायने?

TAGGED:

HARYANA CONGRESS
BHUPINDER HOODA
ELECTION COMMISSION
हरियाणा में चुनाव आयोग
HARYANA CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.