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राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के निशाने पर रिटर्निंग ऑफिसर, राज्यपाल को दिया ज्ञापन, बताया भाजपा का एजेंट

राज्यसभा चुनाव के विवाद को अब हरियाणा कांग्रेस राज्यपाल के दरबार तक लेकर पहुंच गई है.

Haryana Congress complains to Governor Ashim Kumar Ghosh over Rajya Sabha elections
हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 19, 2026 at 7:43 PM IST

5 Min Read
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चंडीगढ़ : हरियाणा में हुए दो राज्यसभा सीटों के चुनाव में भले ही एक सीट बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में चली गई हो, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के सामने एक बार फिर चुनौती खड़ी कर दी है. वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पांच वोट इस चुनाव में क्रॉस हुए हैं और चार कैंसिल हुए हैं. ऐसे में कांग्रेस ने चार क्रॉस वोट करने वालों के नाम का खुलासा कर दिया है, लेकिन एक नाम अभी भी सामने नहीं आया है. वहीं जिन चार विधायकों के वोट कैंसिल हुए उनके नाम का खुलासा तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि उनका वोट पार्टी प्रत्याशी को ही मिला है. वहीं अब कांग्रेस के निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर आ गए हैं.

राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन : राज्यसभा चुनाव के विवाद के बाद अब कांग्रेस राज्यपाल के दरबार तक पहुंच गई है. इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के डेलिगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनको ज्ञापन दिया है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर उन्हें ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में हमने पूरे प्रकरण को लेकर विस्तार से अपनी बात कही है.

"रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका सवालों के घेरे में": इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सवाल किया गया कि आखिर पार्टी प्रभारी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले पांचवें नाम का खुलासा क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि कि क्रॉस वोटिंग करने वाले चार विधायकों को नोटिस दिया गया है. पांचवें को एक दो दिन में नोटिस देंगे. वहीं उन्होंने कहा कि विधायक परमवीर सिंह उनके वोट कैंसिल होने के मामले में कोर्ट जा सकते हैं और पार्टी भी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ सकती है. इस पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका सवालों के घेरे में है.

रिटर्निंग ऑफिसर को बताया भाजपा का एजेंट : वहीं विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि आज हम राज्यपाल से मिले थे. राज्यपाल ने कहा कि ठीक चुनाव करवाना सरकार का कर्त्तव्य होता है. चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगना चाहिए. हमने ज्ञापन दिया है. लोकतंत्र के हिसाब से दो उम्मीदवार होने चाहिए थे. लेकिन भाजपा ने अपने समर्थन में तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया. उसे जिताने के लिए भाजपा ने हर हथकंडा अपनाया. सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या की है. वहीं उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा के एजेंट के तौर पर काम किया. इस मामले में हम चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे. हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि सरकार ने चुनाव में जो किया है उससे हमारे राज्य के छवि को नुकसान पहुंचा है. राज्यपाल इस मामले का संज्ञान लें.

दो घंटे बाद ऑब्जेक्शन क्यों ? : विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि 2009 में इनेलो के 31 विधायक जीत कर आए. तब एक उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया और एक इनेलो ने. हमने दो उम्मीदवार खड़े नहीं किए. लेकिन इस बार भाजपा ने साजिश की. जब हमारे विधायक परमवीर सिंह ने वोट डाला तब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वोट अलग रखा जाता है. भाजपा नेताओं ने वोट डलने के दो घंटे बाद उनके वोट पर ऑब्जेक्शन लगा दिया. बाद में चार वोट पर ऑब्जेक्शन आया, जिसमें एक भाजपा की थी. उन्होंने कहा कि इन वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर ने पांच बार वेलिड दिया लेकिन छठी बार इनवेलिड कर दिया. बीबी बत्रा ने कहा हमारे चारों वोट वैध थे, जिन्हें अवैध किया गया. अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा को 39 वोट पड़ी, कांग्रेस को 28 पड़ी और निर्दलीय को 16 पड़ी.

विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही : विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि चार बिंदू ऐसे हैं जहां सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाई है. पहला सरकार ने एसवाईएल के मुद्दे पर हमारी आवाज दबाई. सदन में विधायकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए. आज राज्य में गैस की कमी हो रही है. सरकार को बताना चाहिए कि राज्य में एलपीजी का क्या स्टेट्स है. इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी गई. हमने किसानों का मुद्दा उठाया. भारत अमेरिका डील की वजह से किसान डर में है. इस पर चर्चा नहीं कराई गई, जबकि एक ही इमारत में पंजाब विधानसभा में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई. ऐसे में हरियाणा विधानसभा में क्यों नहीं की गई.

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