हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, OBC श्रेणी की वैज्ञानिक तरीके से जनगणना के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध
ओबीसी की जातीय जनगणना करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के राज्यपाल को चंडीगढ़ में ज्ञापन सौंपा.
Published : October 7, 2026 at 5:29 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने लोकभवन पहुंचकर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. जिसमें पार्टी ने OBC श्रेणी का वैज्ञानिक रूप से जाति वर्गीकरण के जरिए से एक वास्तविक, वैज्ञानिक और नीति-उपयोगी जाति जनगणना के लिए उचित हस्तक्षेप का अनुरोध किया है. इस प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व सीएम एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, OBC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जांगड़ा, पूर्व संसद राज बब्बर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक शामिल रहे.
हरियाणा कांग्रेस का राज्यपाल को ज्ञापन: इस मुलाकात के बाद हरियाणा कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने कहा कि "हमने ज्ञापन में कहा है कि ओबीसी की जातीय जनगणना करवाई जाए. अभी जो जनगणना का कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है. इसलिए ज्ञापन में हमने अनुरोध किया है कि ओबीसी की जातीय जनगणना करवाई जाए. हमारी जातियों का एक साइंटिफिक कास्ट कोड होना चाहिए. एक एक्सपर्ट कमेटी बनें, जिसमें एक्सपर्ट अपने विचार रखें. इसकी एक प्रश्नावली तैयार हो, जो इस फॉर्मेट में शामिल हो.
ओबीसी की जातीय जनगणना की मांग: चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने कहा कि "अगर ओबीसी की जातीय जनगणना सही से होती है, तो जो आंकड़ा आयेगा और सामाजिक न्याय को लेकर जो नीतियां बनती है. वो सही ढंग से बन पाएंगी. वो धरातल पर सही तरीके से लागू हो पाएंगी. इसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी की भी बातें हैं. उसका लेखा जोखा इस प्रश्नावली में आना चाहिए. राहुल गांधी ने यह मुद्दा जोरशोर से संसद में उठाया था."
नोटिफिकेशन में ओबीसी की जातीय जनगणना का कोई कॉलम नहीं: हरियाणा कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि "बीजेपी ने भी घोषणा की तो कि वो ओबीसी की जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन 14 अगस्त के नोटिफिकेशन में ओबीसी की जातीय जनगणना का कोई कॉलम नहीं है. हालांकि दस नंबर पर इसका जिक्र है, लेकिन वो भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है. हम इसको स्वीकार नहीं करते."
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