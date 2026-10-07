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हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, OBC श्रेणी की वैज्ञानिक तरीके से जनगणना के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध

Haryana Congress submitted memorandum ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने लोकभवन पहुंचकर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. जिसमें पार्टी ने OBC श्रेणी का वैज्ञानिक रूप से जाति वर्गीकरण के जरिए से एक वास्तविक, वैज्ञानिक और नीति-उपयोगी जाति जनगणना के लिए उचित हस्तक्षेप का अनुरोध किया है. इस प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व सीएम एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, OBC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जांगड़ा, पूर्व संसद राज बब्बर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक शामिल रहे.