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हरियाणा में वोट चोरी से लेकर पानी चोरी तक का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, हुड्डा ने विधायकों को दिया मिशन चौपाल का टास्क, गांव-गांव जाकर करेंगे जागरूक

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में आगामी विधानसभा सत्र और पार्टी के कार्यक्रमों की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे. बैठक में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई.

महारैली की सफलता पर विधायकों को सराहा: बैठक की शुरुआत में कांग्रेस नेताओं ने एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित विपक्ष की महारैली को सफल बनाने के लिए पार्टी विधायकों की सराहना की. साथ ही प्रदेश की जनता का आभार जताया. नेताओं ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता को जनता का समर्थन मिला है और इस अभियान को आगे भी मजबूती से चलाया जाएगा.