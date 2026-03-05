ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान, कर्मवीर सिंह बोध आज भरेंगे नामांकन

राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के लिए कर्मवीर सिंह बोध को उम्मीदवार घोषित किया है. बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया उम्मीदवार हैं.

चंडीगढ़: कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. हरियाणा के लिए कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बोध को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है. कांग्रेस उम्मीदवार आज 11 बजे राज्यसभा के नामांकन दाखिल कर सकते हैं. बता दें कि बीजेपी पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. संजय भाटिया आज 1 बजे के नामांकन करेंगे. बता दें कि हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और नामांकन का आज आखिरी दिन है.

कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान: कांग्रेस ने राज्यसभा को लेकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. कर्मवीर सिंह बोध को कांग्रेस ने हरियाणा की सीट से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है. अंबाला से आने वाले मुलाना के नेता कर्मवीर सिंह बोध दलित समुदाय से आते हैं और हरियाणा विधानसभा के पूर्व सचिव रह चुके हैं. वे संविधान बचाओ अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते रहे हैं.

हरियाणा में दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव : हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक का ही है. अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं अभी के समीकरण के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक-एक सीट आ सकती है.

राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए क्या है समीकरण ? : राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 वैध मत हैं, जिसमें बीजेपी के पास 48, कांग्रेस के पास 37, निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास 2 वोट हैं. राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 31 वोट चाहिए. एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है. चूंकि संजय भाटिया के नाम का ऐलान पहले किया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी 31 वोटों से उन्हें आसानी से जिता सकती है. इसके बाद बीजेपी के पास 17 वोट बचेंगे. वहीं कांग्रेस 31 वोटों के बलबूते पर अपने एक उम्मीदवार को आसानी से जिता सकती है. 31 वोटों के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस के पास 6 वोट बचेंगे. वहीं निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास दो वोट बचेंगे. अगर भाजपा अपना दूसरा उम्मीदवार उतारती है तो उसे दूसरी सीट जिताने के लिए निर्दलीयों और इनेलो के अलावा 9 क्रॉस वोट चाहिए होंगे जो फिलहाल मुश्किल नज़र आता है.

