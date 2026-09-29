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'चोरी से बनी है बीजेपी सरकार', मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

Haryana Congress Protest ( ETV Bharat )

गुरुग्राम/करनाल: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुग्राम में प्रदर्शन किया. इसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पार्टी प्रभारी संजय दत्त, पूर्व सांसद राज बब्बर समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.