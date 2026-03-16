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भिवानी में कांग्रेस सेवादल का अनोखा प्रदर्शन, LPG सिलेंडर पर फूल-माला डालकर जताया विरोध

छोटूराम चौक पर किया गया प्रदर्शनः कांग्रेस सेवा दल के नेताओं ने छोटूराम चौक पर रसोई गैस सिलेंडर पर फूल मालाएं डालकर विरोध प्रदर्शन किया. सेवा दल के लोग रसोई गैस की दाम बढ़ने के बावजूद गैस की किल्लत होने पर विरोध जता रहे थे. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं.

भिवानी/चरखी दादरी: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते भारत में रसोई गैस की किल्लत पैदा हो गई है. इस कारण हर शहर में उपभोक्ताओं को घंटों एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है. गैस की किल्लत से आम लोगों को हो रही परेशानी के विरोध में भिवानी में कांग्रेस सेवादल ने अनोखे तरीके से विरोध-प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने रसोई गैस की किल्लत पर केन्द्र सरकार की नीतियों को असफल बताया.

'दाम बढ़ा कर गरीब आदमी की जेब पर डाका डाला': कांग्रेस सेवादल के नेता ठाकुर बीर सिंह ने कहा की "दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ा कर गरीब आदमी की जेब पर डाका डाला. बावजूद इसके बुजुर्ग महिलाएं लाइन में खड़ी रहती हैं लेकिन रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विदेश नीति, कूटनीति और आर्थिक नीति फैल है, जिसके चलते देश में रसोई गैस महंगी भी हुई और मिल भी नहीं रही है.

'सरकार गैस उपलब्ध होने की झूठा दावा कर रही है': कांग्रेस नेता बिजेंद्र सिवाच ने कहा कि "सरकार पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध होने की झूठा दावा कर रही हैै. ये सच होता तो अयोध्या और बनारस में धर्म की रसोईया बंद न होती. होटलों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद न होती. उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार का सिलेंडर बॉम्ब है, जिसका जनता आगे चलकर जवाब देगी. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होगी तो ऐसी आपात स्थिति हुई तो लोगों को उस समय एक दो सिलेंडर मुफ्त में भी दिए जा सकते हैं.

चरखी दादरी में कांग्रेस ने निकाली गैस सिलेंडर की शव यात्राः चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की बढ़ी कीमतों और किल्लत को लेकर गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं किया तो बड़े स्तर पर आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील कुमार की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता दादरी के रोज गार्डन में एकत्रित हुए और गैस सिलेंडर की शव यात्रा के साथ लाजपत राय चौक पर प्रदर्शन किया.