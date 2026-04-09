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'सरकार का झुकाव बड़े उद्योगपतियों की ओर, किसान, मजदूर और आढ़ती तीनों वर्ग परेशान'- राव नरेंद्र सिंह

करनाल: हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी. इसके बाद राव नरेद्र ने कहा कि "हरियाणा में किसान, मजदूर और आढ़ती तीनों वर्ग भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है."

उद्योगपतियों की ओर सरकार का झुकाव: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "बीजेपी सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों पर चल रही है. सरकार का झुकाव बड़े उद्योगपतियों की ओर है, जबकि छोटे व्यापारी और किसान उपेक्षित हैं. ये सरकार आम लोगों की नहीं, बल्कि चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है."

वीरवार को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया. (Etv Bharat)

मंडी व्यवस्था पर सवाल: मंडी में आढ़तियों के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि ये स्थिति सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम है. उन्होंने मांग की कि खरीद प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके. उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में फसल की लिफ्टिंग में देरी के कारण किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है.

मौसम और नमी मानक पर चिंता: बदलते मौसम और बारिश का जिक्र करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की फसल प्रभावित हो रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि गेहूं की खरीद में नमी का मानक 12 प्रतिशत से बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े और उनकी फसल आसानी से खरीदी जा सके.