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'सरकार का झुकाव बड़े उद्योगपतियों की ओर, किसान, मजदूर और आढ़ती तीनों वर्ग परेशान'- राव नरेंद्र सिंह

वीरवार को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा.

Haryana Congress President Rao Narendra
Haryana Congress President Rao Narendra (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 11:16 AM IST

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करनाल: हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी. इसके बाद राव नरेद्र ने कहा कि "हरियाणा में किसान, मजदूर और आढ़ती तीनों वर्ग भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है."

उद्योगपतियों की ओर सरकार का झुकाव: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "बीजेपी सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों पर चल रही है. सरकार का झुकाव बड़े उद्योगपतियों की ओर है, जबकि छोटे व्यापारी और किसान उपेक्षित हैं. ये सरकार आम लोगों की नहीं, बल्कि चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है."

वीरवार को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया. (Etv Bharat)

मंडी व्यवस्था पर सवाल: मंडी में आढ़तियों के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि ये स्थिति सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम है. उन्होंने मांग की कि खरीद प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके. उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में फसल की लिफ्टिंग में देरी के कारण किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है.

मौसम और नमी मानक पर चिंता: बदलते मौसम और बारिश का जिक्र करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की फसल प्रभावित हो रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि गेहूं की खरीद में नमी का मानक 12 प्रतिशत से बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े और उनकी फसल आसानी से खरीदी जा सके.

कांग्रेस की मांग और संकल्प: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाए और अनावश्यक शर्तों को तुरंत समाप्त किया जाए. साथ ही, व्यापारियों और आढ़तियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान किया जाए.

क्रॉस वोटिंग पर सख्त रुख: कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर भी राव नरेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने दबाव और लालच के जरिए यह स्थिति पैदा की है.

बीजेपी पर गंभीर आरोप: उन्होंने बीजेपी पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि "वोटों की चोरी और दबाव की राजनीति के जरिए सरकारें बनाई जा रही हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर की कृपा से कांग्रेस का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचा, जो गरीब और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है. राव नरेंद्र सिंह ने दोहराया कि विपक्ष का कर्तव्य है जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनकी आवाज को बुलंद करना. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हर वर्ग के साथ खड़ी है और उनके हक की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी.

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