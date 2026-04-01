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'गद्दारी करने वाले विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा, राज्यसभा चुनाव में BJP ने घिनौना खेल खेला'- राव नरेंद्र

भिवानी: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने, कांग्रेस विधायकों को दबाने, पद और पैसे का प्रलोभन देने के बड़े आरोप लगाए. बता दें कि राव नरेंद्र सिंह भिवानी में पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे.

कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी पर निशाना: राव नरेंद्र ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की, जिससे पूरे देश में भाजपा की बदनामी हो रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए घिनौना खेल खेला. धन बल के सहारे भाजपा ने बाहुबली को खड़ा किया. हमारे विधायकों को पद व पैसे के लालच दिए गए.

'क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों पर होगी कार्रवाई': कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सख्त लहजे में कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी से ग़द्दारी करने वाले पांच विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा. 3 अप्रैल को अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी.