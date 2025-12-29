अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राव नरेन्द्र ने किया समर्थन, बोले- "पर्यावरण से समझौता नहीं, ये हमारी जीवनरेखा"
राव नरेंद्र ने अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और मनरेगा बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की.
Published : December 29, 2025 at 4:16 PM IST
करनाल: करनाल पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि, "अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तर भारत के लिए जीवनरेखा के समान है. इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है.पर्यावरण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता.
अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन: राव नरेंद्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "मेरा गृह जिला महेंद्रगढ़ भी अरावली क्षेत्र में आता है. हम इस क्षेत्र की समस्याओं को भली-भांति समझते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पर्यावरण प्रेमियों और आम जनता को बड़ी राहत मिली है. मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि वह अरावली को नुकसान पहुंचाने वाले अपने पुराने फैसलों पर आत्ममंथन करे और देशवासियों से माफी मांगे." साथ ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से पर्यावरण से जुड़े मामलों में और अधिक सख्त रुख अपनाने की मांग की है.
कांग्रेस अरावली को लेकर गंभीर: प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि, "अरावली का मुद्दा केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान सहित पूरे क्षेत्र में लोग इसे लेकर चिंतित हैं. राजस्थान में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं.कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.पर्यावरण की रक्षा के लिए जनआंदोलन भी जरूरी हो तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी."
मनरेगा को लेकर केंद्र पर तीखा हमला: राव नरेंद्र ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने गरीबों और मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से मनरेगा कानून बनाया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे कमजोर करने का काम किया है. बीते 11 वर्षों में इस योजना को मजबूत करने के बजाय इसे धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश की गई है."
देशव्यापी आंदोलन का ऐलान: प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि, "जिस तरह कांग्रेस ने किसानों के काले कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर संघर्ष किया था, उसी तरह अब मनरेगा को बचाने के लिए भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा.5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी मनरेगा के समर्थन में देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें कार्यकर्ता और आम जनता बड़ी संख्या में शामिल होंगे."
सद्भावना यात्रा पर बोले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष: इस दौरान जिला शहरी अध्यक्ष पराग बाबा के जन्मदिन पर राव नरेंद्र ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, "जन्मदिन के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ." वहीं, कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर राव नरेंद्र ने कहा कि, "फिलहाल आलाकमान की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. हालांकि, यदि कोई कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी इच्छा से इस यात्रा में शामिल होना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है."
ये भी पढ़ें: अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंत्री श्याम सिंह राणा ने की सराहना, बोले- "इससे केवल लाभ, नुकसान नहीं, संरक्षण जरूरी"