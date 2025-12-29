ETV Bharat / state

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राव नरेन्द्र ने किया समर्थन, बोले- "पर्यावरण से समझौता नहीं, ये हमारी जीवनरेखा"

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया समर्थन ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि, "अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तर भारत के लिए जीवनरेखा के समान है. इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है.पर्यावरण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता. अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन: राव नरेंद्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "मेरा गृह जिला महेंद्रगढ़ भी अरावली क्षेत्र में आता है. हम इस क्षेत्र की समस्याओं को भली-भांति समझते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पर्यावरण प्रेमियों और आम जनता को बड़ी राहत मिली है. मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि वह अरावली को नुकसान पहुंचाने वाले अपने पुराने फैसलों पर आत्ममंथन करे और देशवासियों से माफी मांगे." साथ ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से पर्यावरण से जुड़े मामलों में और अधिक सख्त रुख अपनाने की मांग की है. राव नरेंद्र ने अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया (ETV Bharat) कांग्रेस अरावली को लेकर गंभीर: प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि, "अरावली का मुद्दा केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान सहित पूरे क्षेत्र में लोग इसे लेकर चिंतित हैं. राजस्थान में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं.कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.पर्यावरण की रक्षा के लिए जनआंदोलन भी जरूरी हो तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी."