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करनाल में कांग्रेस का मिशन आंदोलन शुरू, संजय दत्त ने बनाई रणनीति, 26 नवंबर को पंचकूला में दिखेगी दिग्गजों की ताकत

करनाल में कांग्रेस का मिशन आंदोलन शुरू ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने करनाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की. बैठक में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पंचकूला में होने वाले संविधान रक्षा मार्च और विशाल रैली को सफल बनाने पर मंथन हुआ. कांग्रेस इस आयोजन के जरिए लोकतंत्र, संविधान और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

चौपाल से सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी: कांग्रेस अब अपना अभियान केवल बड़े राजनीतिक आयोजनों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि गांव-गांव चौपाल लगाकर जनता के बीच पहुंचने की योजना बना रही है. बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की परेशानियां, युवाओं के भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे अभियान का हिस्सा होंगे. संजय दत्त ने कहा कि, "यह आंदोलन केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई है. मौजूदा सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है और कांग्रेस जनता की आवाज बनकर संघर्ष कर रही है."