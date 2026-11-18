करनाल में कांग्रेस का मिशन आंदोलन शुरू, संजय दत्त ने बनाई रणनीति, 26 नवंबर को पंचकूला में दिखेगी दिग्गजों की ताकत
Karnal Congress Meeting: करनाल में संजय दत्त ने कांग्रेस नेताओं संग आंदोलन की रणनीति बनाई. 26 नवंबर को पंचकूला में संविधान रक्षा मार्च आयोजित होगा.
Published : November 18, 2026 at 10:03 AM IST
करनाल: हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने करनाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की. बैठक में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पंचकूला में होने वाले संविधान रक्षा मार्च और विशाल रैली को सफल बनाने पर मंथन हुआ. कांग्रेस इस आयोजन के जरिए लोकतंत्र, संविधान और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
चौपाल से सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी: कांग्रेस अब अपना अभियान केवल बड़े राजनीतिक आयोजनों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि गांव-गांव चौपाल लगाकर जनता के बीच पहुंचने की योजना बना रही है. बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की परेशानियां, युवाओं के भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे अभियान का हिस्सा होंगे. संजय दत्त ने कहा कि, "यह आंदोलन केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई है. मौजूदा सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है और कांग्रेस जनता की आवाज बनकर संघर्ष कर रही है."
26 नवंबर को पंचकूला में जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज: संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को दोपहर 2 बजे पंचकूला में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा. इसके साथ विशाल रैली भी आयोजित होगी. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कार्यसमिति सदस्य, सांसद, विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे. संजय दत्त ने कहा कि, "बैठक में प्रदेशभर के संगठनात्मक पदाधिकारियों को बुलाकर कार्यक्रम की तैयारियों और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई है. पार्टी इस आयोजन को प्रदेश में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत दिखाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है."
सीएम सैनी के पंजाब दौरों पर संजय दत्त का तंज: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब में लगातार चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर भी संजय दत्त ने निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, "अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है तो मुख्यमंत्री का स्थायी तबादला पंजाब में ही कर देना चाहिए. मुख्यमंत्री हरियाणा को पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं." संजय दत्त ने अपनी चौपालों का जिक्र करते हुए दावा किया कि एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का नाम पूछे जाने पर यहां तक कह दिया कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं जानता, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जानता है. उन्होंने इसे प्रदेश सरकार और जनता के बीच बढ़ती दूरी का उदाहरण बताया.
जनता के समर्थन का दावा: हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी 26 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, "संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है. पार्टी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लगातार कार्यक्रम कर रही है. वह पिछले दिन पानीपत में थे और मंगलवार को कैथल जिले के लाडवा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अच्छा प्रतिसाद मिला. कांग्रेस अब इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए पंचकूला में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं को जुटाने की तैयारी कर रही है."
संगठन को सक्रिय कर आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाने की रणनीति: करनाल की बैठक से कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में पार्टी सरकार के खिलाफ अपने मुद्दों को लेकर ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकती है. संगठन के जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां देकर आंदोलन को गांवों तक पहुंचाने की योजना है. अब 26 नवंबर का पंचकूला कार्यक्रम कांग्रेस के लिए अपनी एकजुटता, जनसमर्थन और संगठनात्मक ताकत दिखाने की अहम परीक्षा होगा.
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