"गणतंत्र दिवस सत्ता का प्रदर्शन नहीं, संविधान और लोकतंत्र का सम्मान अवसर", कुमारी शैलजा का बीजेपी पर निशाना

चंडीगढ़: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक महासचिव श्री के सी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में इंदिरा भवन में हुई. संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आयोजित बैठक में हरियाणा के सिरसा लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा ने भी शिरकत की. इस बैठक में विभिन्न राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों एवं पीसीसी अध्यक्षों ने संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त, सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में विस्तार करने पर मंथन किया गया. बैठक के बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी साझा की. साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा.

बजट पर शैलजा ने कही बड़ी बात: कुमारी शैलजा ने कहा कि बैठक में विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी व इंचार्ज शामिल हुए. सभी राज्यों ने संगठन सृजन अभियान की प्रगति से अवगत कराया और इसे निर्धारित ढांचे के अनुसार अधिक सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की. जिस राज्य में संगठन सृजन हो रहा है, उन सभी राज्यों में ट्रेनिंग होगी. वहीं, मनरेगा को लेकर जो कार्य चल रहा है, वो पहले की तरह की चलता रहेगा. वहीं, बजट से उम्मीद वाले सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि "बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है".