"गणतंत्र दिवस सत्ता का प्रदर्शन नहीं, संविधान और लोकतंत्र का सम्मान अवसर", कुमारी शैलजा का बीजेपी पर निशाना
हरियाणा कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि "सरकार से बजट को लेकर कोई उम्मीद नहीं है".
Published : January 27, 2026 at 2:30 PM IST
चंडीगढ़: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक महासचिव श्री के सी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में इंदिरा भवन में हुई. संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आयोजित बैठक में हरियाणा के सिरसा लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा ने भी शिरकत की. इस बैठक में विभिन्न राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों एवं पीसीसी अध्यक्षों ने संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त, सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में विस्तार करने पर मंथन किया गया. बैठक के बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी साझा की. साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा.
बजट पर शैलजा ने कही बड़ी बात: कुमारी शैलजा ने कहा कि बैठक में विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी व इंचार्ज शामिल हुए. सभी राज्यों ने संगठन सृजन अभियान की प्रगति से अवगत कराया और इसे निर्धारित ढांचे के अनुसार अधिक सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की. जिस राज्य में संगठन सृजन हो रहा है, उन सभी राज्यों में ट्रेनिंग होगी. वहीं, मनरेगा को लेकर जो कार्य चल रहा है, वो पहले की तरह की चलता रहेगा. वहीं, बजट से उम्मीद वाले सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि "बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है".
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में स्थान क्यों दिया गया। यह सवाल केवल कांग्रेस का नहीं, पूरे देश का होना चाहिए।— Kumari Selja (@Kumari_Selja) January 26, 2026
इतना ही नहीं, दूरदर्शन सहित अन्य चैनलों के लाइव प्रसारण में भी जानबूझकर सामने की… pic.twitter.com/Bt0dv02dOg
"नेता प्रतिपक्ष को तीसरा स्थान क्यों?": इसके अलावा, शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. शैलजा ने कहा कि "लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में स्थान क्यों दिया गया. यह सवाल केवल कांग्रेस का नहीं, पूरे देश का होना चाहिए".
इंदिरा भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) श्री के सी वेणुगोपाल जी की अध्यक्षता में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुई।— Kumari Selja (@Kumari_Selja) January 27, 2026
इस बैठक में विभिन्न राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों एवं पीसीसी अध्यक्षों ने संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त,… pic.twitter.com/zNpEJr3AH0
"गणतंत्र दिवस सत्ता का प्रदर्शन नहीं": शैलजा ने कहा कि "दूरदर्शन सहित अन्य चैनलों के लाइव प्रसारण में भी जानबूझकर सामने की पंक्तियों पर ही फोकस रखा गया. मंत्रियों पर कैमरा केंद्रित रहा. जबकि दोनों नेता प्रतिपक्ष तीसरी पंक्ति में बैठे होने के कारण लंबे समय तक दिखाई नहीं दिए. यह रवैया दर्शाता है कि बीजेपी सरकार और उससे जुड़े संस्थान संवैधानिक पदों को गरिमा और लोकतांत्रिक संतुलन के प्रति गंभीर नहीं है. गणतंत्र दिवस सत्ता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के सम्मान का अवसर है".
