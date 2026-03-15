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अब हिमाचल की सीमा पर डेरा लगाएंगे हरियाणा कांग्रेस विधायक, चंडीगढ़ के नज़दीक शिफ्ट करने की तैयारी

हरियाणा कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ के नजदीक शिफ्ट करने की योजना है. 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है.

परवाणु के नजदीक किया जा रहा शिफ्ट
परवाणु के नजदीक किया जा रहा शिफ्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 12:39 PM IST

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शिमला: कुफरी में डेरा लगाए हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को आज शिमला से शिफ्ट किया जा सकता है. जानकारी है कि हरियाणा कांग्रेस विधायकों को कुफरी से परवाणू शिफ्ट किए जाने की तैयारी है. फिलहाल सभी विधायक शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी स्थित एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं. अब जानकारी है कि विधायक चंडीगढ़ के नजदीक हिमाचल की सीमा पर बसे परमाणु शिफ्ट हो सकते हैं.

सोमवार 16 मार्च को हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होना है. वोटिंग के लिए अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है. ऐसे में हरियाणा कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ के नजदीक शिफ्ट करने की योजना है. 16 मार्च को सुबह 9 बजे से हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा. कांग्रेस ने अपने विधायकों को अब तक शिमला के कुफरी में गलू एरिया में रखा हुआ है. पार्टी की शुरुआती योजना थी कि मतदान वाले दिन विधायक यहीं से सीधे चंडीगढ़ जाएंगे, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है. पार्टी ने फैसला लिया है कि आज 15 मार्च को ही विधायकों को शिमला से शिफ्ट किया जाएगा. अब तक कुफरी के गलू क्षेत्र में निजी होटल में ठहरे हुए विधायकों को परवाणू के होटलों में शिफ्ट किया जाएगा.

परवाणु के नजदीक किया जा रहा शिफ्ट
परवाणु के नजदीक किया जा रहा शिफ्ट (ETV Bharat)

चंडीगढ़ के नजदीक जमाएंगे डेरा

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा के लिए मतदान में कोई व्यवधान न हो इसको देखते हुए कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट करने की योजना बना रही है. इसके लिए हरियाणा कांग्रेस ने विधायकों को हरियाणा-हिमाचल की सीमा पर स्थित परवाणू शिफ्ट करने की योजना बनाई है. परमाणु की चंडीगढ़ से इसकी दूरी महज़ 34 किलोमीटर के लगभग है. इसी वजह से कांग्रेस अब अपने विधायकों को शिमला से परवाणू शिफ्ट करने की रणनीति पर काम कर रही है. मौसम बिगड़ने या रास्ते में किसी भी तरह की बाधा से मतदान के दिन व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए इस योजना पर काम हो रहा है, ताकि मतदान वाले दिन विधायक समय पर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा पहुंच सके.

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