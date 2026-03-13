ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव को लेकर "पॉलिटिकल टूर", हुड्डा आवास पर बैठक में बनी रणनीति, फिर हिमाचल रवाना हुए कांग्रेस विधायक

राज्यसभा चुनाव का "पॉलिटिकल टूर" ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ी रणनीतिक बैठक की. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सेक्टर-7 स्थित आवास पर पार्टी के सभी 37 विधायक पहुंचे. बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया. कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर विधायकों को एकजुट रखने और चुनावी रणनीति तय करने के लिए यह अहम बैठक बुलाई गई थी. सभी विधायक दोपहर भोज के दौरान भी हुड्डा के आवास पर मौजूद रहे. साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करते रहे. वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई रणनीति पर चर्चा: बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे. इसके अलावा लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जेपी भी बैठक में शामिल हुए. नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति, संभावित समीकरण और विधायकों की एकजुटता को लेकर विस्तार से चर्चा की. बैठक में विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना पर भी सहमति बनी. हुड्डा आवास पर बैठक (ETV Bharat) विधायकों को हिमाचल भेजने का फैसला: बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश ले जाएगी. इसका उद्देश्य राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को एक साथ रखना और किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल से दूर रखना बताया जा रहा है. पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव तक सभी विधायक एकजुट रहेंगे और पार्टी के निर्देशों के अनुसार आगे की रणनीति पर काम करेंगे. हुड्डा आवास के बाहर पहुंचीं दो बसें: वहीं, बैठक खत्म होने के कुछ देर बाद ही हुड्डा के सेक्टर-7 स्थित आवास के बाहर दो बसें पहुंच गईं. इन बसों के जरिए सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया गया. विधायक बैठक के बाद सीधे बसों में सवार हुए और सामूहिक रूप से हिमाचल के लिए निकल गए.