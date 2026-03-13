राज्यसभा चुनाव को लेकर "पॉलिटिकल टूर", हुड्डा आवास पर बैठक में बनी रणनीति, फिर हिमाचल रवाना हुए कांग्रेस विधायक
राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा आवास से हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक बसों से हिमाचल रवाना हुए.
Published : March 13, 2026 at 3:59 PM IST
चंडीगढ़: राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ी रणनीतिक बैठक की. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सेक्टर-7 स्थित आवास पर पार्टी के सभी 37 विधायक पहुंचे. बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया. कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर विधायकों को एकजुट रखने और चुनावी रणनीति तय करने के लिए यह अहम बैठक बुलाई गई थी. सभी विधायक दोपहर भोज के दौरान भी हुड्डा के आवास पर मौजूद रहे. साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करते रहे.
वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई रणनीति पर चर्चा: बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे. इसके अलावा लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जेपी भी बैठक में शामिल हुए. नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति, संभावित समीकरण और विधायकों की एकजुटता को लेकर विस्तार से चर्चा की. बैठक में विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना पर भी सहमति बनी.
विधायकों को हिमाचल भेजने का फैसला: बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश ले जाएगी. इसका उद्देश्य राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को एक साथ रखना और किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल से दूर रखना बताया जा रहा है. पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव तक सभी विधायक एकजुट रहेंगे और पार्टी के निर्देशों के अनुसार आगे की रणनीति पर काम करेंगे.
हुड्डा आवास के बाहर पहुंचीं दो बसें: वहीं, बैठक खत्म होने के कुछ देर बाद ही हुड्डा के सेक्टर-7 स्थित आवास के बाहर दो बसें पहुंच गईं. इन बसों के जरिए सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया गया. विधायक बैठक के बाद सीधे बसों में सवार हुए और सामूहिक रूप से हिमाचल के लिए निकल गए.
हिमाचल रवाना हुए ये कांग्रेस विधायक और सांसद: राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस के विधायक और सांसद शिमला के लिए रवाना हो गए हैं. कुल 31 कांग्रेस विधायक और 4 सांसद हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं. इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बी के हरिप्रसाद भी शिमला के लिए रवाना हुए हैं.
ये 6 विधायक हिमाचल नहीं जाएंगे: वहीं, हरियाणा कांग्रेस के 6 विधायक हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं. इनमें नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मोहम्मद इलियास , जुलाना से विधायक विनेश फोगाट, बादली से विधायक कुलदीप वत्स, टोहाना से विधायक सरदार परमवीर सिंह और पंचकूला से विधायक चंद्रमोहन विश्नोई शामिल हैं. इनमें मोहम्मद इलियास स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा रहे हैं, कुलदीप वत्स पारिवारिक कार्यक्रम के कारण नहीं जा रहे, जबकि चंद्रमोहन बिश्नोई के शिमला नहीं जाने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है.
"पार्टी के सभी विधायक एकजुट": कांग्रेस एमएलए कुलदीप वत्स ने कहा कि, "राज्यसभा चुनाव में हमारी जीत तय है. हम मजबूती के साथ खड़े हैं. हमारी पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं. हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है." वहीं, हिमाचल जाने की बात पर कुलदीप वत्स ने कहा कि, " हमारे घर में फंक्शन है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं. कोई और अगर नहीं जा रहा है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है." इसके अलावा पार्टी में डर होने के कारण हिमाचल भेजे जाने के सवाल पर कुलदीप वत्स ने कहा कि, पार्टी की ओर से जा रहे हैं. सभी की रजामंदी है. सभी विधायक गए हैं."
सभी 37 विधायक बैठक में रहे मौजूद: इस बैठक में अफताब अहमद, सरदार जरनैल सिंह, भरत बेनीवाल, मोहम्मद इलियास, बलवान सिंह दौलतपुरिया, रामकरण काला, इंदू राज नरवाल, जस्सी पेटवाड़, बलराम डांगी, देवेंद्र हंस, चंद्र प्रकाश, नरेश सेलवाल, मनदीप चट्ठा, राजवीर फरटिया, शकुंतला खटक, अकरम खान, चंद्र मोहन, रघुवीर कादयान, बीबी बतरा, विनेश फोगाट, रघुवीर तेवतिया, परमवीर, विकास सहारण, शीशपाल कैरवाल, पूजा चौधरी, गोकुल सेतिया, मामन खान, गीता भुक्कल, शैली चौधरी, निर्मल सिंह, अशोक अरोड़ा, कुलदीप वत्स, भूपेंद्र हुड्डा, मंजु चौधरी, आदित्य सुरजेवाला, रेणु बाला और मोहम्मद इसराइल सहित सभी विधायक मौजूद रहे.
