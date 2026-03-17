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कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर देंगे धरना, गोकुल सेतिया बोले- फौरन पूरी करो ये डिमांड...

चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया कल चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना देंगे. उनकी मांग है कि पार्टी उन पांच लोगों के नाम सार्वजनिक करे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और जिन चार विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए

"गद्दारों के नाम सार्वजनिक हो" : गोकुल सेतिया ने पार्टी से मांग करते हुए कहा है कि उन सभी को पार्टी से बाहर करके आला नेता ऐसे करने वालों को कड़ा संदेश दें ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गलती ना करें. उन्होंने पार्टी के अन्य साथी विधायकों से भी धरने में बैठने की अपील की है. उनका कहना है कि कई जगह फेक खबरें चल रही है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है या मेरी वोट कैंसिल हुई है जो कि सरसर गलत है. इसलिए पार्टी को उन सभी के नाम सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर वे कौन है जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की है.

कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर देंगे धरना (Etv Bharat)

"किसी से रिश्ते गुनाह नहीं": उन्होंने कहा कि उनके सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल से अच्छे संबंध रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वे कांग्रेस के विरोधी हैं, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दल कोई भी हों आपसी रिश्ते अलग जगह है और ये कोई गुनाह नहीं है कि किसी के किसी दूसरे दल के नेता से अच्छे संबंध हैं. उन्होंने कहा कि मेरे नाम की जो फर्जी खबरें चल रही है, उससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही हैं. इसलिए पार्टी को उन सभी नौ लोगों के नाम सार्वजनिक करके उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम करना चाहिए.

गोकुल सेतिया देंगे धरना : आगे उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सरकार से पांच साल अपने काम निकालते रहेंगे और उनके इलाके में पार्टी का कोई और नेता उभर नहीं पाएगा. इसलिए उन्होंने पार्टी से मांग की है कि नाम सार्वजनिक करने के साथ ही उन सभी विधायकों को पार्टी से निकाला जाए. वे कहते हैं कि उनको निकालने से कोई सरकार नहीं गिरने वाली है, लेकिन उससे एक कड़ा संदेश जनता में भी जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए वे चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय पर कल सुबह दस बजे धरने पर बैठेंगे. वे पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, उन लोगों के नाम सार्वजनिक कर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग पार्टी से कर रहे हैं. पार्टी के अन्य विधायकों को भी उनके साथ धरने में शामिल होना चाहिए.