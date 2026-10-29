इंडिया गठबंधन महारैली को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन, कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई.
Published : October 29, 2026 at 7:51 AM IST
चंडीगढ़: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली को सफल बनाने के उद्देश्य से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की. पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
इंडिया गठबंधन महारैली को लेकर हरियाणा कांग्रेस की बैठक: बैठक का आयोजन सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा किया गया. जिसमें आगामी महारैली की तैयारियों, प्रदेश से अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा संगठनात्मक स्तर पर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान महारैली को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई और पार्टी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं.
आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली को सफल बनाने हेतु आज दिल्ली निवास पर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर तैयारियों का जायजा लिया और जिम्मेदारियां सौंपीं। हरियाणा वोट चोरी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। यहां वोट चोरी के साथ-साथ सरकार तक चोरी की गई है। प्रदेश की जनता वोट चोरों को करारा जवाब देने के लिए इस महारैली में लाखों की संख्या में जुटकर रिकॉर्ड-तोड़ उपस्थिति दर्ज कराएगी। इस अवसर पर AICC हरियाणा प्रभारी श्री @SanjaySDutt , PCC अध्यक्ष श्री @raonarenderinc , सांसदगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और जिलाध्यक्षगण समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। @INCHaryana— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) October 28, 2026
कांग्रेस विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता रहे मौजूद: बैठक में वर्तमान सांसदों एवं विधायकों, पूर्व सांसदों एवं पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों एवं ब्लॉक अध्यक्षों सहित कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों तथा यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाग लिया. सभी नेताओं एवं पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए महारैली के लिए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
रैली को सफल बनाने के लिए लगाई गई कार्यकर्ताओं का ड्यूटी: बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इंडिया गठबंधन की महारैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी संगठनात्मक स्तरों पर सक्रियता बढ़ाई जाए और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए. नेताओं ने महारैली की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव भी रखे तथा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाने का संकल्प लिया.
दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी रैली: हरियाणा कांग्रेस का लक्ष्य है कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली में प्रदेश से व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इसके लिए पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया.
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