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इंडिया गठबंधन महारैली को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन, कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी

Haryana Congress meeting ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली को सफल बनाने के उद्देश्य से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की. पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

इंडिया गठबंधन महारैली को लेकर हरियाणा कांग्रेस की बैठक: बैठक का आयोजन सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा किया गया. जिसमें आगामी महारैली की तैयारियों, प्रदेश से अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा संगठनात्मक स्तर पर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान महारैली को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई और पार्टी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं.