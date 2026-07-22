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राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में कांग्रेस का मार्च, चंडीगढ़ पुलिस ने रोका, नेताओं को हिरासत के बाद किया रिहा

चंडीगढ़: राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार रात चंडीगढ़ में राजभवन की ओर पैदल मार्च निकाला. हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकले इस मार्च को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से कुछ दूरी पर ही रोक दिया. इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष, विधायकों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर सेक्टर-17 पुलिस थाने ले जाया गया. बाद में सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया.

थाने में दिया धरना, जमकर की नारेबाजी: सेक्टर-17 थाने पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायक और नेता जमीन पर बैठ गए तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस का कहना था कि उनका उद्देश्य राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना था. प्रदर्शन में 18 विधायक समेत बड़ी संख्या में पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे.

हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार रात चंडीगढ़ में राजभवन की ओर पैदल मार्च निकाला (ETV Bharat)

राहुल गांधी की हिरासत पर कांग्रेस का हमला: हरियाणा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में राहुल गांधी को उस समय हिरासत में लिया गया, जब वे संसद में NEET पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध जता रहे थे. पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन पुलिस ने हमें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया. लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना हमारा अधिकार है."