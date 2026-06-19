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राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का रक्तदान अभियान, SIR प्रक्रिया पर राव नरेंद्र सिंह का सरकार पर हमला, बोले-"मतदाता सूची में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे"

राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का रक्तदान अभियान ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेशभर में रक्तदान, नशामुक्ति और जनकल्याणकारी अभियानों की शुरुआत की. चरखी दादरी में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सह-प्रभारी जितेंद्र बघेल ने किया. इस दौरान रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने सामाजिक सरोकारों के साथ-साथ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा. रक्तदान शिविर से सामाजिक अभियान की शुरुआत: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "राहुल गांधी के जन्मदिन को केवल राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित न रखकर समाजसेवा के रूप में मनाया जा रहा है. रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और इसके साथ रोजगार, नशामुक्ति तथा जनजागरण जैसे अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं. कांग्रेस समाजहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है." SIR प्रक्रिया पर राव नरेंद्र सिंह का सरकार पर हमला (ETV Bharat) SIR प्रक्रिया पर कांग्रेस की पैनी नजर: प्रेस वार्ता में राव नरेंद्र सिंह ने वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि, "मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की राजनीतिक धांधली कांग्रेस किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए और कोई फर्जी नाम भी नहीं जुड़ना चाहिए. कांग्रेस ने प्रदेशभर में वरिष्ठ नेताओं की विशेष समिति गठित की है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-1 और प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक विरोध दर्ज कराएंगे."