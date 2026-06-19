राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का रक्तदान अभियान, SIR प्रक्रिया पर राव नरेंद्र सिंह का सरकार पर हमला, बोले-"मतदाता सूची में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे"
राहुल गांधी के जन्मदिन पर हरियाणा कांग्रेस ने रक्तदान और नशामुक्ति अभियान शुरू किया. साथ ही SIR प्रक्रिया में धांधली पर चेतावनी दी.
Published : June 19, 2026 at 12:24 PM IST
चरखी दादरी: राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेशभर में रक्तदान, नशामुक्ति और जनकल्याणकारी अभियानों की शुरुआत की. चरखी दादरी में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सह-प्रभारी जितेंद्र बघेल ने किया. इस दौरान रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने सामाजिक सरोकारों के साथ-साथ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा.
रक्तदान शिविर से सामाजिक अभियान की शुरुआत: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "राहुल गांधी के जन्मदिन को केवल राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित न रखकर समाजसेवा के रूप में मनाया जा रहा है. रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और इसके साथ रोजगार, नशामुक्ति तथा जनजागरण जैसे अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं. कांग्रेस समाजहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है."
SIR प्रक्रिया पर कांग्रेस की पैनी नजर: प्रेस वार्ता में राव नरेंद्र सिंह ने वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि, "मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की राजनीतिक धांधली कांग्रेस किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए और कोई फर्जी नाम भी नहीं जुड़ना चाहिए. कांग्रेस ने प्रदेशभर में वरिष्ठ नेताओं की विशेष समिति गठित की है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-1 और प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक विरोध दर्ज कराएंगे."
राहुल गांधी की पहल से प्रेरित कार्यक्रम: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "राहुल गांधी ने हाल ही में कोटा में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और गरीब वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाया है. उसी सोच से प्रेरित होकर जिला कांग्रेस कमेटियां रक्तदान शिविर, रोजगार मेले और नशामुक्ति अभियान चला रही हैं. नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया."
नीट पेपर लीक और कानून-व्यवस्था पर हमला: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है. पिछले वर्षों में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठे हैं." प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है. जनता की आवाज को दबाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है."
अंबेडकर लाइब्रेरी का नाम बदलने पर जताया विरोध: राव नरेंद्र सिंह ने बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी का नाम बदलकर 'अटल लाइब्रेरी' किए जाने के फैसले की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करती है, लेकिन बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम हटाना संविधान और सामाजिक न्याय की भावना का अपमान है."
संगठन और जनहित दोनों पर रहेगा फोकस: कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों पर भी सक्रिय रहेगी. रक्तदान, नशामुक्ति, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे विषयों पर कांग्रेस प्रदेशभर में अभियान चलाकर जनता के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करेगी.
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