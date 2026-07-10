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हरियाणा कांग्रेस का SIR मिशन शुरू, संजय दत्त ने कार्यकर्ताओं से कहा- "लोकतंत्र की रक्षा में निभाएं जिम्मेदारी"

चंडीगढ़: निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त ने लगातार दूसरे दिन प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक कर अभियान की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सतर्क निगरानी रखने का आह्वान किया.

संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर: बैठक के दौरान संजय दत्त ने जिला अध्यक्षों से कहा कि, "कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों का पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पालन किया जाए. संगठन की मजबूती तभी संभव है, जब उसके अभियान बूथ स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचें और आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित हो." उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों से SIR अभियान के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने और प्रत्येक बूथ पर पार्टी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा.

"हर अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी": संजय दत्त ने आगे कहा कि, "कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों का पूरी निष्ठा, एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ पालन करना प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का दायित्व है. संगठन तभी मजबूत होता है, जब उसके अभियान प्रभावी रूप से बूथ स्तर तक पहुंचकर जन-जन से जुड़ते हैं. कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले प्रत्येक अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाना संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है."

मतदाता सूची पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश: बैठक में SIR अभियान के तहत चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर विशेष चर्चा हुई. संजय दत्त ने कहा कि, "नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और विभिन्न कारणों से कुछ नाम हटाए भी जा रहे हैं. ऐसे में सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों, BLA-1, BLA-2 और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है."

"किसी पात्र मतदाता का नाम न हटे": संजय दत्त ने कहा कि, "प्रत्येक बूथ पर पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो तथा किसी भी पात्र एवं वैध मतदाता का नाम बिना उचित कारण के मतदाता सूची से न हटाया जाए. यह केवल संगठनात्मक दायित्व नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पवित्रता और प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक मताधिकार की रक्षा का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है."