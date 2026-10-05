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हरियाणा कांग्रेस में फिर घमासान, जेपी को लेकर पार्टी में दो फाड़, घोड़ेला और सूरा आमने-सामने

हिसार: हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद से चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है. हिसार के बरवाला में कांग्रेस के नेताओं के बीच सांसद जयप्रकाश को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व जिला परिषद चेयरमैन डॉ. राजेंद्र सूरा ने जहां सांसद जेपी के समर्थन में पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा है. वहीं, बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने जेपी पर लगे आरोपों को सही बताते हुए उन्हें जवाब देने की नसीहत दी है.

रामनिवास घोड़ेला पर भी सूरा का पलटवार: वहीं, बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला द्वारा असली और नकली कांग्रेसी के मुद्दे पर दिए गए बयान पर सूरा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, "रामनिवास खुद नकली हैं. टिकट नहीं मिली तो बगावत करके बरवाला से चुनाव लड़ा था. कुछ नेता सत्ता के समय अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते रहे हैं और अब पार्टी के भीतर सवाल खड़े कर रहे हैं."

कुलदीप शर्मा और रामकिशन फौजी पर साधा निशाना: डॉ. राजेंद्र सूरा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा और रामकिशन फौजी की ओर से सांसद जेपी को लेकर दिए गए बयानों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "जो लोग सांसद जयप्रकाश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जनता ने उन्हें पहले ही नकार दिया है. एक बार उनका दांव लग गया और वे विधायक बन गए, लेकिन दोबारा नहीं जीत पाए. ऐसे नेताओं को अपनी कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है."

जानें क्या बोले राजेंद्र सूरा: पूर्व जिला परिषद चेयरमैन डॉ. राजेंद्र सूरा ने कांग्रेस में चल रही असली और नकली कांग्रेसी की बहस पर कहा कि, "इसका फैसला जनता करती है. असली और नकली का सर्टिफिकेट जनता देती है. लोकतंत्र में जनता ही परिणाम देती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती. सांसद जयप्रकाश चार बार सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं."

रामनिवास घोड़ेला ने किया कुलदीप शर्मा का समर्थन: इधर, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने सांसद जेपी को लेकर कुलदीप शर्मा और रामकिशन फौजी की ओर से की गई टिप्पणी का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि, "कुलदीप शर्मा और रामकिशन फौजी ने जेपी के बारे में जो कहा है, सही कहा है. सांसद को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए. पार्टी के भीतर नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी का जवाब संगठन के स्तर पर भी दिया जाना चाहिए."

घोड़ेला ने उठाया पुराना राजनीतिक इतिहास: रामनिवास घोड़ेला ने सांसद जेपी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि, "उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक दलों में रहकर राजनीति की है. छाज तो बोले, छलनी भी जिसमें सत्तर छेद. जेपी लोकदल में रहे, हविपा में रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए. जेपी की राजनीति में लगातार दल बदलने का इतिहास रहा है."

पोस्टर विवाद ने फिर बढ़ाई कांग्रेस की अंदरूनी चर्चा: वहीं, कांग्रेस में पोस्टर विवाद को लेकर भी घोड़ेला ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं के पोस्टर नहीं लगना गलत है. पिछले कई प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में भी पोस्टर को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं. पार्टी में अब सिस्टम बनाने की जरूरत है और सभी नेताओं को संगठनात्मक पदों का सम्मान करना चाहिए.आज किसान, मजदूर और आम आदमी परेशान है. कांग्रेसियों को बीजेपी के कारनामे जनता के सामने रखने चाहिए, लेकिन आज कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं. पार्टी की कमियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने की जरूरत है."

"कांग्रेस सरकार नहीं आने के पीछे अंदरूनी खींचतान": घोड़ेला ने दावा करते हुए कहा कि, "कांग्रेस की सरकार न बनने के पीछे कुछ नेताओं की अंदरूनी राजनीति भी जिम्मेदार रही. अंदरखाते पूछने पर लोग जेपी का नाम लेते हैं. इस बार जेपी ने सारा सौदा खो दिया." रामनिवास घोड़ेला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना बड़ा नेता बताते हुए कहा कि, "हम उनके नेतृत्व का सम्मान करते हैं. कांग्रेस को सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा."

प्रदेश संगठन पर सवाल: हिसार में सामने आई यह बयानबाजी केवल स्थानीय नेताओं के बीच विवाद तक सीमित नहीं दिख रही. पोस्टर विवाद, टिकट वितरण, नेतृत्व और "असली-नकली कांग्रेसी" जैसे मुद्दों पर खुलकर बयान आने से हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान फिर चर्चा में है. एक ओर जेपी समर्थक नेता उनके राजनीतिक कद का बचाव कर रहे हैं, वहीं विरोधी गुट पुराने राजनीतिक फैसलों और नेतृत्व शैली पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी मतभेदों को नियंत्रित कर भाजपा के खिलाफ साझा राजनीतिक रणनीति तैयार करने की है.

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