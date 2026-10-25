हरियाणा कांग्रेस प्रभारी Excusive: संजय दत्त बोले- 'बैलेट पेपर से हो चुनाव, SIR को रद्द किया जाए'
ईटीवी भारत ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त से एक्सक्लूसिव बातचीत की. उन्होंने वोट चोरी, दिल्ली रैली समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी.
Published : October 25, 2026 at 1:32 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्य कर रही है. जब से संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है. उसके बाद से ही हरियाणा कांग्रेस में अलग तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है. हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त से ईटीवी भारत ने दिल्ली में होने वाली 1 नवंबर की मेगा रैली, हरियाणा कांग्रेस के संगठन, बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी के हरियाणा दौरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'पंजाब में एनडीए की सरकार बनेगी' के बयान पर चर्चा की.
एक नवंबर की दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली के लिए क्या तैयारी है? इस सवाल पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि "पिछले तीन चार महीनों से राज्य के मुख्यालय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल और बूथ स्तर पर हम लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं. जो हम वोट बचाओ देश बचाओ प्रदर्शन के जरिए कर रहे हैं. इसमें हमें राज्य में जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जनता का चुनाव आयोग से विश्वास हट गया है. टूट गया है. इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो अनियमितताएं हुईं हैं. उसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके. इसके साथ हो उनके कार्यकाल में हुए सभी निर्णयों की समीक्षा होने चाहिए. जो दूसरे अधिकारी अनियमितता में शामिल हैं. उन पर कड़ी से कड़ी क़ानूनी कार्रवाई हो."
SIR को रद्द किया जाए: संंजय दत्त ने कहा कि "अंबेडकर साहब ने सभी लोगों को वोट का जो अधिकार दिया. वो छीनने का काम एसआईआर के जरिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं. इसलिए एसआईआर रद्द होना चाहिए. जनता कि मांग है कि हमारा ईवीएम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, चर्चा ये है कि मशीनों को इस तरह से छेड़ा जाता है कि एवरी वोट फॉर मोदी यानी ईवीएम. इसलिए जनता की मांग है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए. बीजेपी का नेतृत्व इस बात का क्यों विरोध कर रहा है? जबकि सच्चाई ये है कि पहले वो खुद इसकी मांग करते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो. इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली दिल्ली में हो रही है. इसमें देश भर से जनता के प्रतिनिधि आएंगे. ताकि देश में लोकतंत्र को बचाया जा सके.
जब सवाल किया गया कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो उस पर भी सवाल उठते थे, क्या आपको नहीं लगता कि ईवीएम पर जो सवाल उठाए जाते हैं. उनको दूर किया जाना ज्यादा जरूरी है. ना कि बैलेट पेपर से चुनाव हों?
इस सवाल के जवाब में संजय दत्त ने कहा कि "देखिये ईवीएम के बारे में पीछे करीब एक दशक से सवाल उठाए जा रहे हैं, कई बार ईवीएम मशीनों की धांधली पकड़ी भी गई है, इस पर चुनाव आयोग ने कोई खुलासा नहीं किया गया. जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता गया, तो अब जनता का उस प्रक्रिया में विश्वास हो नहीं रहा. अगर आपको फ्री और फेयर वोटिंग करवानी है, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए. आज दुनिया के जितने भी प्रगतिशील देश हैं और हम आज भारत को भी प्रगतिशील देश मान रहे हैं. उनमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो क्या दिक्कत है. जब आप पर ईवीएम से धांधली का आरोप लग रहा है, तो इसलिए आप उसको बदलना नहीं चाह रहे, फिर तो जनता समझ गई है."
आपके प्रभारी बनने के बाद हरियाणा कांग्रेस का जो माहौल है उसको लेकर जनता का किस तरह का रुख देख रहे हैं? इस सवाल के जवाब में संजय दत्त ने कहा कि "मैं पार्टी का छोटा सिपाही हूं, सैनिक हूं, मुझे जो दायित्व शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि संगठन को संजोकर साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर एकजुटता से अनुशासन का पालन करते हुए आगे बढ़ें."
गुटबाजी को लेकर हरियाणा कांग्रेस पर सवाल उठते थे, आपके आने के बाद कहीं ना कहीं पीछे रह रही हैं, आपने इस स्थिति पर कैसे नियंत्रण किया है? संजय दत्त ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है. पार्टी में हर स्तर पर प्लेटफार्म बने हुए हैं. जिसमें नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं. लेकिन एक परिवार आज कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है. वह जब लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यह कहें कि दूसरा आजादी के संग्राम का मूवमेंट लेकर चल रहा है, तो उस वक्त राष्ट्रीय एजेंडा, पार्टी का एजेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. यह बात सभी ने समझी है, सभी साथ दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आगे एभी यह एकजुटता कायम रहेगी. हरियाणा कांग्रेस का देश में नंबर वन राज्य बनेगा.
हरियाणा बीजेपी प्रभारी समृति ईरानी ने पहली बार संगठन की बैठक ली है और उन्होंने कई मंत्र पार्टी के संगठन को दिए हैं. इस पर क्या कहेंगे? हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने कहा "मेरी उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट मैने पढ़ा है. उससे स्पष्ट है कि उनको एहसास हो गया है कि हरियाण की बीजेपी सरकार उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है. सीएम को भी इसका एहसास है. इसलिए वे हरियाणा छोड़कर सभी जगह घूम रहे हैं. अभी विदेश में भी ज्यादा समय से रहे हैं, मोदी जो ने भी सबको बुलाया था, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये भी बोलकर चली गईं है. कभी-कभार खबर आएंगी, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. हम अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं."
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पंजाब में एनडीए की सरकार बनेगी? संजय दत्त ने कहा कि ख्याली सपने देखने से कौन किसको रोक सकता है. लेकिन सबसे ज्यादा नफरत बीजेपी की नीतियों को लेकर अगर किसी प्रदेश में है, तो वह पंजाब है. आज हालात यह है कि आप की सरकार से भी जनता नाराज है. अकाली दल का भी विभाजन कई पार्टियों में हो गया है. जनता का एक अटूट विश्वास है कि पंजाब का वैभव अगर लौटना है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वो कर सकती है. आने वाले समय में पंजाब में कांग्रेस की सरकार आएगी.
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