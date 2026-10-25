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हरियाणा कांग्रेस प्रभारी Excusive: संजय दत्त बोले- 'बैलेट पेपर से हो चुनाव, SIR को रद्द किया जाए'

SANJAY DUTT EXCLUSIVE INTERVIEW ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्य कर रही है. जब से संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है. उसके बाद से ही हरियाणा कांग्रेस में अलग तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है. हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त से ईटीवी भारत ने दिल्ली में होने वाली 1 नवंबर की मेगा रैली, हरियाणा कांग्रेस के संगठन, बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी के हरियाणा दौरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'पंजाब में एनडीए की सरकार बनेगी' के बयान पर चर्चा की.

एक नवंबर की दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली के लिए क्या तैयारी है? इस सवाल पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि "पिछले तीन चार महीनों से राज्य के मुख्यालय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल और बूथ स्तर पर हम लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं. जो हम वोट बचाओ देश बचाओ प्रदर्शन के जरिए कर रहे हैं. इसमें हमें राज्य में जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जनता का चुनाव आयोग से विश्वास हट गया है. टूट गया है. इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो अनियमितताएं हुईं हैं. उसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके. इसके साथ हो उनके कार्यकाल में हुए सभी निर्णयों की समीक्षा होने चाहिए. जो दूसरे अधिकारी अनियमितता में शामिल हैं. उन पर कड़ी से कड़ी क़ानूनी कार्रवाई हो."