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SIR को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने किया मंथन, हुड्डा ने कहा- SIR में असली वोट कटे नहीं , नकली वोट बने नहीं

हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले महीने से होने वाले SIR को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

HARYANA CONGRESS MEETING ON SIR
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : May 27, 2026 at 6:03 PM IST

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चंडीगढ़: SIR को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में होने वाली SIR को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और आगे रणनीति तय की गई. बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पार्टी के BLA 1 (Booth Level Agent) और सभी जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे.

'SIR के तहत कोई जायज वोट कटे न नकली वोट बने न': बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "बैठक हुई है जिसमें चर्चा की गई है कि SIR बहुत महत्वपूर्ण है. SIR 2002 में हुई थी और अब हो रही है. SIR से हमें कोई ऐतराज नहीं है, उसके तरीके को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं. SIR के तहत कोई जायज वोट कटे न, नकली वोट बने न. उसके लिए BLA 1 और BLA 2 है. उनकी जिम्मेदारी है. इस बैठक में चर्चा की गई कि कोई गड़बड़ी न हो उसको लेकर कैसे सचेत रहा जाए."

SIR को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने किया मंथन (ETV Bharat)

'हरियाणा में भी 37 लाख वोटों की मैपिंग नहीं हो पाई है': उन्होंने कहा कि "इसका मकसद यह है कि लोगों को इसको लेकर सचेत किया जाए, साथ ही जागरूक किया जाए कि किसी का वोट कटे न. लोग इसको लेकर सचेत रहे और तैयार रहें. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कोई वोट कटे न, गलत वोट बने न." उन्होंने कहा कि "हमने मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देश पर पार्टी के प्रतिनिधि दे रखे हैं. हरियाणा में भी 37 लाख वोटों की मैपिंग नहीं हो पाई है. उसको सही और सटीक करने के लिए हमारे BLA काम करेंगे. इसकी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं."

तीन जून को होगी विधायक दल की बैठक: उन्होंने कहा कि "तीन जून को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. उसमें चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं."

BLA 1 मतदाताओं के साथ BLA 2 को भी जागरूक करें: SIR पर बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "आज BLA 1 की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़े उम्मीदवार, पूर्व विधायक और मंत्री के साथ ही जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे. बैठक में ट्रेनिंग देने के लिए SIR के जानकार आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. हम चाहते हैं कि BLA 1 मतदाताओं को जागरूक करें और BLA 2 को भी जागरूक करें."

'सही वोट रहना चाहिए, गलत वोट नहीं जुड़ना चाहिए': BLA 1 यहां से ट्रेनिंग लेकर BLA 2 को जो बूथ पर रहेंगे, उनको ट्रेन करेंगे. ताकि बिहार और बंगाल जैसी परिस्थिति न बने. सही वोट रहना चाहिए, गलत वोट नहीं जुड़ना चाहिए. कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है. हमारा प्रयास है कि जो लिस्ट बने वह सही हो. उन्होंने कहा कि हर नागरिक और हर वोटर की संतुष्टि होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में 15 जून से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया, घर-घर जायेंगे बीएलओ
Last Updated : May 27, 2026 at 6:03 PM IST

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