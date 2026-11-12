आज से हरियाणा कांग्रेस का ‘वोट बचाओ- देश बचाओ’ चौपाल अभियान, नेता जनता से करेंगे संवाद
Vote Bachao Desh Bachao chaupal: हरियाणा कांग्रेस ने आज प्रदेशव्यापी ‘वोट बचाओ- देश बचाओ’ चौपाल अभियान शुरू किया.
Published : November 12, 2026 at 9:50 AM IST
चंडीगढ़ः लोकतंत्र की रक्षा, जनता के मतदान के अधिकारों की सुरक्षा और कथित चुनावी धांधली को बेनकाब करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रदेशव्यापी पहल करते हुए, हरियाणा कांग्रेस ने 12 नवंबर से 24 नवंबर, 2026 तक पूरे हरियाणा में गहन एवं व्यापक ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ चौपाल अभियान शुरू किया.
चौपालों में जनता से कांग्रेस नेता करेंगे सीधा संवादः हरियाणा के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) प्रभारी संजय दत्त और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह दो सप्ताह तक प्रदेश के व्यापक दौरे पर रहेंगे और विभिन्न जिलों में आयोजित चौपालों में भाग लेकर सीधे जनता से संवाद करेंगे. इन चौपालों के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी निष्पक्षता की रक्षा के लिए जनमत तैयार किया जाएगा और आम जनता को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा.
सुनियोजित चुनावी हेराफेरी का आरोपः हरियाणा के संदर्भ में इस अभियान का विशेष महत्व है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में आए जनादेश को सुनियोजित चुनावी हेराफेरी और ‘वोट चोरी’ की साजिश के माध्यम से पलट दिया गया और इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को पहुंचाया गया.
राहुल गांधी चुनावी गड़बड़ियों पर उठा चुके हैं सवालः नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बाद में संदिग्ध मतदाता प्रविष्टियों, डुप्लीकेट वोटरों, संदेहास्पद पतों और मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर मिली अनियमितताओं से संबंधित तथ्यों और खुलासों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों को और गंभीर बना दिया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर सवालः कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. पार्टी का आरोप है कि उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग चुनाव संबंधी मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रहा है. आयोग की कार्यप्रणाली और भाजपा के राजनीतिक हितों के प्रति उसकी कथित निकटता को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं.
एक व्यापक जनआंदोलन बनाने की तैयारीः वोट बचाओ–देश बचाओ’ चौपाल अभियान महज जनसभाओं की एक श्रृंखला नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई को सीधे जनता के बीच ले जाने का एक व्यापक जनआंदोलन होगा. इन चौपालों के माध्यम से कांग्रेस कथित चुनावी अनियमितताओं को जनता के सामने उजागर करेगी. मतदाता सूचियों में हेराफेरी के खतरों के प्रति नागरिकों को जागरूक करेगी और प्रत्येक नागरिक के मौलिक लोकतांत्रिक मतदान अधिकार की रक्षा के लिए प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान खड़ा करेगी.
चुनावी गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगेः कांग्रेस पार्टी की प्रमुख मांगें होंगी कि मनमाने और संदेहास्पद तरीके से चलाए जा रहे SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान पर तत्काल रोक लगाई जाए, ‘वोट चोरी’ के आरोपों की स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच कराई जाए, मतदाता सूचियों से गलत तरीके से हटाए गए. सभी पात्र मतदाताओं के नाम तत्काल बहाल किए जाएं और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए. कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक जांच की मांग को भी दोहराएगी.
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क्या है अभियान का उद्देश्यः पार्टी नेताओं ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है. हर वोट सुरक्षित हो, हर मतदाता का सम्मान हो और चुनाव आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कार्य करे. इस प्रदेशव्यापी अभियान में हरियाणा कांग्रेस पार्टी के नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व सक्रिय रूप से भाग लेगा. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, AICC महासचिव कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, CWC स्थायी आमंत्रित सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक, अशोक तंवर और उदयभान इन चौपालों में सक्रिय भागीदारी करेंगे.