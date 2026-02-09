ETV Bharat / state

हरियाणा में तीन नगर निगमों के चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक

"कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं": उन्होंने कहा कि "फिलहाल चुनाव घोषणा में समय है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी जारी है. कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं. परिवार पहचान पत्र में गड़बड़ियां, पेंशन काटना, राशन कार्ड काटने जैसी घटनाओं से जनता दुखी है. जब जनता सरकार से दुखी होती है, तो विपक्ष को उसका फायदा मिलता है. निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी फायदा होगा."

मेयर और पार्षदों के चयन की प्रक्रिया तेज: अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के चयन के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की चंडीगढ़ मुख्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए. बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बताया कि "मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के चयन के लिए बैठक का आयोजन किया गया. उम्मीदवारों के चयन से पहले जिला और प्रदेश की टीम के द्वारा सभी आवेदनों पर गहराई से चर्चा की जाएगी."

चंडीगढ़ः हरियाणा में आने वाले समय में अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगम का चुनाव होना है. राज्य चुनाव आयोग की ओर से अभी डेट जारी नहीं किया गया है. इसी बीच राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पार्टी प्रभारी प्रफुल, सह प्रभारी चंद्र बघेल मुख्य रूप से शामिल थे.

'सोनीपत नगर निगम पर कांग्रेस फिर दर्ज करेगी': उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएगी. पिछले चुनाव में सोनीपत नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था. भविष्य में भी जीत हासिल करेंगे. कांग्रेस पार्टी नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ेगी पहले भी चिन्ह पर ही लड़े हैं. रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव को लेकर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी परिषद के चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा या नहीं इसका फैसला स्थानीय कार्यकारिणी पर निर्भर करेगा."

बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की बैठक 19 कोः 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र पर राव नरेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "बजट सत्र की रणनीति बनाने के लिए 19 फरवरी को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक, पार्टी प्रभारी और नेता विपक्ष हिस्सा लेंगे. बैठक में बजट सत्र को लेकर नीति तैयार की जाएगी. आज कानून व्यवस्था, किसान, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन में गड़बड़ियां जैसे उनके मुद्दे है. सदन में कांग्रेस विधायक जनता के हित के मुद्दे उठाएंगे. बजट और राज्यपाल अभी भाषण पर पूरी बात रखी जाएगी."

'...लोकतंत्र के लिए सही नहीं है': लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं देने पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "बड़े दुख की बात है की देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया. जबकि राष्ट्रपति केअभिभाषण पर और बजट सत्र में सभी अपनी बात रखते हैं. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है."

'पार्टी पूरी तरह एक जुट है': पार्टी में गुट के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है. पार्टी के सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं. रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सभी नेता मेरे साथ मंच साझा करते हैं. आज की बैठक में कुछ नेता काम की वजह से नहीं आ पाए. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं आने को लेकर सूचित किया था. कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत काम के चलते कई बार कुछ नेता नहीं आ पाए. हरियाणा कांग्रेस के लिए हाई कमान का आदेश सर्वोपरि है. पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं."