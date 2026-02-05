ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस कार्यकारिणी को करना होगा इंतजार, जितेंद्र बघेल बोले- "ब्लाक प्रधानों की नियुक्ति के बाद होगा गठन"

चरखी दादरी: हरियाणा में ब्लाक प्रधानों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा. इस बात की जानकारी हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने दी. बघेल ने कहा कि .हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन से पहले ब्लाक प्रधानों की नियुक्ति की जाएगी. पहले ब्लाक स्तर की कार्यकारिणी बनेंगी और बाद में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ अन्य प्रकोष्ठों का भी जल्द गठन कर दिया जाएगा. जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों को संगठन में तवज्जो मिलेगी और किसी की सिफारिश नहीं चलेगी".

"मनरेगा बचाव में होगी बड़ी रैली": जितेंद्र बघेल ने चरखी दादरी के गांव ढाणी फोगाट में मनरेगा बचाओ अभियान में ग्रामीण सभा को संबोधित किया. बाद में पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "संगठन में कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करने वालों की होगी नियुक्ति होगी. मनरेगा बचाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा".