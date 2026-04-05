ETV Bharat / state

हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 5 विधायकों के निलंबन की सिफ़ारिश की, राज्यसभा चुनाव में हुई थी क्रॉस वोटिंग

हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कार्रवाई समिति ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के निलंबन की सिफारिश की है.

Haryana Congress disciplinary panel recommends suspension of 5 MLAs in RS polls cross voting
हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 5 विधायकों के निलंबन की सिफ़ारिश की (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 5, 2026 at 7:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कार्रवाई समिति (DAC) ने पार्टी के उन पांच विधायकों के निलंबन की सिफ़ारिश की है, जिन पर पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस-वोटिंग करने का आरोप है.

निलंबन की सिफारिश : शुक्रवार शाम को समिति की बैठक के बाद, समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने पत्रकारों को बताया था कि समिति एक रिपोर्ट तैयार करेगी और पार्टी के पांच विधायकों द्वारा BJP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में कथित क्रॉस-वोटिंग के मुद्दे पर अपना फ़ैसला पार्टी आलाकमान को बताएगी. रविवार को पार्टी सूत्रों के अनुसार, समिति ने विधायकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाबों की जांच करने के बाद उनके निलंबन की सिफ़ारिश की है.

कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था : इससे पहले, कांग्रेस ने हरियाणा के अपने पांच विधायकों को कथित क्रॉस-वोटिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ये कारण बताओ नोटिस "जानबूझकर कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में वोट ना डालकर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने" के लिए जारी किया गया था. हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को हुआ था. BJP के संजय भाटिया ने एक सीट आसानी से जीत ली, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के ख़िलाफ़ कड़े मुक़ाबले में दूसरी सीट हासिल की. कांग्रेस के पांच विधायकों द्वारा कथित क्रॉस-वोटिंग ने पार्टी की आसान जीत की स्थिति को कमज़ोर कर दिया. मतगणना के दौरान कांग्रेस के चार वोट भी अमान्य घोषित कर दिए गए थे.

बेवजह विवाद में नाम घसीटा जा रहा : पार्टी ने नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, सढौरा की विधायक रेणु बाला, पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल और रतिया के विधायक जरनैल सिंह को पार्टी के आधिकारिक निर्देश का उल्लंघन करने के संदेह में नामित किया था. शैली चौधरी, रेणु बाला और जरनैल सिंह ने बाद में इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके नामों को इस विवाद में बेवजह घसीटा जा रहा है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट दिया था.

"अंतिम फैसला पार्टी करेगी" : रविवार को फ़ोन पर संपर्क किए जाने पर, धर्मपाल मलिक ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि "हमने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पार्टी के प्रभारी महासचिव बी.के. हरिप्रसाद और पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल को भेज दी है". "हमने स्थिति को समझाया है और शुरू से आखिर तक के हालात की पूरी जानकारी दी है. हमने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है, और (पांच विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इस पर) फैसला पार्टी लेगी." इससे पहले, केवल शैली चौधरी, रेणु बाला और जरनैल सिंह ने ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था.

"इस्तीफा दे देना चाहिए": हाल ही में, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो अपनी पार्टी के विधायकों के चिह्नित मतपत्रों को देखने के लिए पार्टी के अधिकृत एजेंट थे, ने कहा था कि हरियाणा में राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के आरोपी पार्टी के पांच विधायकों को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पार्टी से कहीं ज़्यादा, इन पांच विधायकों ने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा था. हालांकि पार्टी को एक सीट मिल गई, लेकिन क्रॉस-वोटिंग की इस घटना ने हरियाणा इकाई के भीतर की अंदरूनी कलह और गुटबाजी को उजागर कर दिया है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : 'गद्दारी करने वाले विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा, राज्यसभा चुनाव में BJP ने घिनौना खेल खेला'- राव नरेंद्र

ये भी पढ़ें : क्रॉस वोटिंग के बाद मोहम्मद इसराइल की हुंकार, खुलकर बताई नाराज़गी की वजह

ये भी पढ़ें : क्रॉस वोटिंग पर सख्त भूपेंद्र हुड्डा, बोले- "Cross Voting करने वाले कांग्रेस विधायकों को नैतिकता से इस्तीफा देना चाहिए"

TAGGED:

HARYANA CONGRESS DISCIPLINARY PANEL
HARYANA CONGRESS MLA SUSPENSION
RS POLLS CROSS VOTING
HARYANA CONGRESS ACTION ON MLA
HARYANA CONGRESS ACTION ON MLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.