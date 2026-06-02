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हरियाणा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात, बीके हरिप्रसाद के पत्र की भाषा पर उठाए सवाल

हरियाणा कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है.

Haryana Congress delegation met the Chief Electoral Officer regarding the Rajya Sabha elections
हरियाणा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 8:10 PM IST

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Updated : June 2, 2026 at 8:22 PM IST

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चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की. हरियाणा कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा, आफताब अहमद, बीबी बत्रा, परमवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य कर्मबीर बोद्ध मौजूद रहे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात : इन सभी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास से मुलाकात की. मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, अशोक अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजयसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को कांग्रेस ने शिकायत भेजी थी, जो रिटर्निंग आफिसर के खिलाफ की गई थी. चुनाव के वीडियो की पुनः जांच की मांग की गई थी. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमें प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने को कहा था , हमने अपनी बात रखी है. हरियाणा चुनाव आयोग ने हमें कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है. आयोग अधिकारी ने कहा मेरी कोई पावर नहीं थी, अब हमें कहा गया है कि केंद्रीय चुनाव को इस बारे में अवगत कराया जाएगा.

हरियाणा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात (ETV Bharat)

बी.के. हरिप्रसाद के लेटर पर क्या बोले ? : हरियाणा प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने 28 मई 2026 को पत्र लिखा है कि कांग्रेस के नाम पर प्रदेश में कोई भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, विरोध-प्रदर्शन, प्रेस वार्ता अथवा अन्य सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम बिना हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूर्व सूचना दिए और उसकी स्वीकृति प्राप्त किए आयोजित नहीं किया जाएगा. एआईसीसी की ओर से जारी ये निर्देश हरियाणा के सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों-विधायकों, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों, पदाधिकारियों, प्रकोष्ठों, विभागों, विंग्स तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पर लागू होगा. इस पर बोलते हुए विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये फैसला सही नहीं है. कई बार नेताओं को छोटे मुद्दों पर पत्रकारवार्ता करनी पड़ जाती है, प्रदर्शन करना पड़ जाता है, इस पर पुनः विचार करना चहिये. वहीं बीबी बत्रा ने कहा कि इस पत्र की भाषा को दुरुस्त करने की जरूरत है.

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Last Updated : June 2, 2026 at 8:22 PM IST

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