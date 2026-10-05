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हरियाणा कांग्रेस में CM चेहरे पर फिर घमासान, कुलदीप शर्मा ने नेतृत्व को लिखी चिट्ठी, बोले- "एक चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व में लड़ें चुनाव"

हरियाणा कांग्रेस में CM चेहरे पर फिर घमासान ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे और नेतृत्व को लेकर एक बार फिर अंदरूनी बहस तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर आगामी चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की पैरवी की है. उन्होंने किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के बजाय पार्टी की सामूहिक नेतृत्व की रणनीति पर जोर दिया है.