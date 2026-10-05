हरियाणा कांग्रेस में CM चेहरे पर फिर घमासान, कुलदीप शर्मा ने नेतृत्व को लिखी चिट्ठी, बोले- "एक चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व में लड़ें चुनाव"
हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे पर बहस तेज हो गई है. कुलदीप शर्मा ने हुड्डा की दावेदारी पर सवाल उठाए हैं.
Published : October 5, 2026 at 10:43 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे और नेतृत्व को लेकर एक बार फिर अंदरूनी बहस तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर आगामी चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की पैरवी की है. उन्होंने किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के बजाय पार्टी की सामूहिक नेतृत्व की रणनीति पर जोर दिया है.
सचिन पायलट के सुझाव का दिया हवाला: कुलदीप शर्मा ने अपने पत्र में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के उस सुझाव का हवाला दिया, जिसमें सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने और राहुल गांधी के नेतृत्व में अभियान चलाने की बात कही गई थी. शर्मा ने इस दृष्टिकोण को कांग्रेस की मूल विचारधारा के अनुरूप बताया. उनका मानना है कि चुनाव से काफी पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के बजाय पार्टी को व्यापक नेतृत्व और जनाधार पर ध्यान देना चाहिए.
हुड्डा की CM फेस मुहिम पर उठाए सवाल: पत्र में कुलदीप शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हुए उनकी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर सामने आने की मुहिम पर सवाल उठाए. शर्मा के मुताबिक हुड्डा साल 2029 के लिए खुद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगाह किया कि इससे पार्टी की राजनीतिक पहुंच सीमित हो सकती है और विभिन्न सामाजिक वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं.
केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा जाए फैसला: कुलदीप शर्मा ने पार्टी नेतृत्व से अपील की कि किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखने के बजाय सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ना चाहिए. इससे पार्टी को व्यापक जनसमर्थन जुटाने और संभावित गठबंधन की गुंजाइश बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भेजी चिट्ठी: कुलदीप शर्मा ने अपने पत्र की प्रतियां हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी भेजी हैं. पत्र सामने आने के बाद हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बहस तेज होने के संकेत हैं. अब इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व का रुख अहम माना जा रहा है.
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