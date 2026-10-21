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सिरसा में गरजे राव नरेंद्र सिंह, बोले- वोट चोरी से सत्ता में आई भाजपा, 12 साल में हर वर्ग से धोखा, दो साल में वादे भी पूरे नहीं

सिरसा में गरजे राव नरेंद्र सिंह ( ETV Bharat )

सिरसा: हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बुधवार को सिरसा में प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. प्रदेश कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार के 12 साल के शासन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दो साल के कार्यकाल के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने के आरोपों को लेकर प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे राव नरेंद्र सिंह ने किसानों, महिलाओं, बेरोजगारी, अपराध, नशे और सरकारी विभागों के निजीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वादे करके सत्ता में आई है और अब जनता को गुमराह कर रही है.

"वोट चोरी के कारण कांग्रेस की सरकार बनते-बनते रह गई": राव नरेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे का जिक्र करते हुए भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में भी चुनाव के दौरान वोट चोरी हुई थी, जिसके कारण कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाते-बनाते रह गई. राहुल गांधी लगातार भाजपा सरकार की नीतियों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कई बार वोट चोरी के मुद्दे को उजागर किया है." सिरसा में राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा पर हमला बोला (ETV Bharat) "12 साल में हर वर्ग के साथ हुआ धोखा": कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के 12 साल के शासन और नायब सिंह सैनी सरकार के दो साल के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि, "प्रदेश का हर वर्ग परेशान है. सरकार ने चुनाव के समय घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया. भाजपा सरकार ने हरियाणा के लोगों को दो साल में बहकाने का काम किया है. झूठे वादे करके सत्ता में आई भाजपा का असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है.कांग्रेस के नेता, सांसद और विधायक लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और सरकार के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रख रहे हैं." किसानों को फसल का उचित भाव नहीं मिलने का आरोप: राव नरेंद्र सिंह ने धान खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "मंडियों में किसानों को उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है और कई किसानों को एमएसपी का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा. किसानों से एमएसपी देने का वादा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा. किसानों को फसल बेचने में परेशानी उठानी पड़ रही है और व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर फसल खरीदने से उन्हें नुकसान हो रहा है."