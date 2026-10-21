सिरसा में गरजे राव नरेंद्र सिंह, बोले- वोट चोरी से सत्ता में आई भाजपा, 12 साल में हर वर्ग से धोखा, दो साल में वादे भी पूरे नहीं
सिरसा में राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए वोट चोरी, वादाखिलाफी, बेरोजगारी, अपराध, नशे और निजीकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए.
Published : October 21, 2026 at 3:57 PM IST
सिरसा: हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बुधवार को सिरसा में प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. प्रदेश कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार के 12 साल के शासन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दो साल के कार्यकाल के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने के आरोपों को लेकर प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे राव नरेंद्र सिंह ने किसानों, महिलाओं, बेरोजगारी, अपराध, नशे और सरकारी विभागों के निजीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वादे करके सत्ता में आई है और अब जनता को गुमराह कर रही है.
"वोट चोरी के कारण कांग्रेस की सरकार बनते-बनते रह गई": राव नरेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे का जिक्र करते हुए भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में भी चुनाव के दौरान वोट चोरी हुई थी, जिसके कारण कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाते-बनाते रह गई. राहुल गांधी लगातार भाजपा सरकार की नीतियों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कई बार वोट चोरी के मुद्दे को उजागर किया है."
"12 साल में हर वर्ग के साथ हुआ धोखा": कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के 12 साल के शासन और नायब सिंह सैनी सरकार के दो साल के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि, "प्रदेश का हर वर्ग परेशान है. सरकार ने चुनाव के समय घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया. भाजपा सरकार ने हरियाणा के लोगों को दो साल में बहकाने का काम किया है. झूठे वादे करके सत्ता में आई भाजपा का असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है.कांग्रेस के नेता, सांसद और विधायक लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और सरकार के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रख रहे हैं."
किसानों को फसल का उचित भाव नहीं मिलने का आरोप: राव नरेंद्र सिंह ने धान खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "मंडियों में किसानों को उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है और कई किसानों को एमएसपी का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा. किसानों से एमएसपी देने का वादा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा. किसानों को फसल बेचने में परेशानी उठानी पड़ रही है और व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर फसल खरीदने से उन्हें नुकसान हो रहा है."
महिलाओं को 2100 रुपये देने के वादे पर भी सवाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महिलाओं से किए गए चुनावी वादों को लेकर कहा कि, "चुनाव के दौरान महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उसमें भी शर्तें जोड़ दी गई हैं. सरकार महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है. भाजपा ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करने के बजाय लोगों को बहलाने का काम किया जा रहा है."
"हरियाणा बेरोजगारी, अपराध और नशे की समस्या से जूझ रहा": प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "हरियाणा में अपराध की घटनाएं चिंता का विषय हैं. गैंगस्टर जेलों के भीतर से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी फिरौती मांग रहे हैं. प्रदेश में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. बेरोजगारी और नशे के मामले में हरियाणा की स्थिति बेहद चिंताजनक है. युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे और नशे के कारण परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."
"टूरिस्ट मुख्यमंत्री नहीं, हरियाणा में रहने वाला सीएम चाहिए": राव नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री को ‘टूरिस्ट मुख्यमंत्री’ बताते हुए कहा कि, "वह कभी बिहार तो कभी पंजाब के दौरे पर रहते हैं. हरियाणा को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अपने प्रदेश में रहे और यहां के लोगों की समस्याओं को समझे.मुख्यमंत्री प्रदेश से नशा खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन सिरसा में नशे की समस्या बनी हुई है. "
गुरुग्राम-नूंह और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुग्राम और नूंह को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "सरकार इन क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठा रही है. इससे कर्मचारियों और आम जनता के हित प्रभावित हो सकते हैं. सरकारी विभागों के निजीकरण का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है. भाजपा सरकार जनहित के बजाय निजीकरण को प्राथमिकता दे रही है. कांग्रेस भाजपा सरकार की नीतियों और उसके कार्यकाल को लेकर जनता के बीच लगातार जाएगी. पार्टी के नेता प्रदेशभर में सरकार के वादों और उनके क्रियान्वयन का हिसाब मांग रहे हैं."
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