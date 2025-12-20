ETV Bharat / state

हरियाणा में धुंध और ठंड बढ़ी, तापमान में गिरावट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी

नूंह: हरियाणा में इन दिनों घना कोहरा और कंपकंपाती ठंड का डबल अटैक है. ठंड और धुंध ने पूरी तरह कहर ढाया हुआ है. तापमान लगातार लुढ़क रहा है. सड़कों पर भी आम दिनों के मुकाबले इन दिनों काफी परेशानी आ रही है. वाहन चालकों के लिए धुंध चुनौती बनी हुई है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है. जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

नूंह हेल्थ एडवाइजरी: सिविल सर्जन डॉ. सर्वजीत थापर ने कहा कि "अगले कुछ दिन तक कड़ाके की सर्दी और धुंध पड़ सकती है. इसलिए मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने कहा कि लोगों को बिना किसी जरूरत के घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पूरे शरीर को ढक कर ही बाहर जाना चाहिए. सीजन फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए. अलाव का सहारा लेना चाहिए और गर्म वस्तुओं का सेवन करना चाहिए".

बच्चों-बुजुर्गों का रखें खास ख्याल: इसके अलावा, डॉक्टर ने कहा कि "बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए. सांस की बीमारी वाले लोगों का भी अच्छे से ध्यान रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें. ठंड लगने से उल्टी, दस्त, बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं". ठंड से बचाव करें और सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है.