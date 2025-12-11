ETV Bharat / state

हरियाणा में शीतलहर का कहर, 12 जिलों में कोल्डवेव ने बढ़ाई ठंड, इस दिन से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा एक्टिव

हरियाणा में ठंड कहर बरपा रहा है. 12 जिलों में शीतलहर चलने से ठंड में इजाफा हुआ है.

Haryana Cold Wave
हरियाणा में शीतलहर का कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 11, 2025 at 9:55 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले दो दिनों से हवाओं की दिशा और गति बदलने के कारण मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. राजस्थान से सटे जिलों में शीतलहर के लिए आईएमडी पहले ही यलो अलर्ट जारी कर चुका है. दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलने से जहां अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है. वहीं, रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. बुधवार को अधिकतम तापमान में 0.1°C की मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन न्यूनतम तापमान 0.6°C गिर गया.

रातें हुईं और सर्द: प्रदेश में सबसे कम तापमान नारनौल में 5.5°C दर्ज किया गया, जो इस समय का सबसे ठंडा स्थान रहा. महेंद्रगढ़ (5.8°C), सोनीपत (5.9°C), हिसार (6.3°C) और सिरसा (6.6°C) में भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई. इसके अलावा हथनीकुंड बैराज क्षेत्र (यमुनानगर) में दिन का तापमान 20.6°C तक गिर गया, जबकि भिवानी में अधिकतम तापमान 26.9°C रहा, जो प्रदेश में सबसे ऊंचा दर्ज हुआ.

12 जिलों में कोल्डवेव ने बढ़ाई ठंड: रात के तापमान में गिरावट का असर 12 जिलों में साफ दिखाई दिया, जहां न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे चला गया. इनमें नारनौल, महेंद्रगढ़, सोनीपत, हिसार, सिरसा, रोहतक, पंचकूला, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, कैथल और नूंह शामिल है. अंबाला में न्यूनतम तापमान 10.5°C दर्ज हुआ, जबकि भिवानी में यह 13°C के ऊपर पहुंच गया. लगातार गिरते तापमान की वजह से सुबह-शाम लोगों को कंपकंपी महसूस हो रही है.

12 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा एक्टिव: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "आगामी दिनों में राज्य का मौसम परिवर्तनशील रहेगा. उत्तर एवं उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से रात के तापमान में और गिरावट की संभावना है. 12 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे अधिकतम तापमान भी गिरेगा." मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में गहरी धुंध पड़ेगी, जिसके बाद धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी धुंध बढ़ेगी.

