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हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मुख्यमंत्री की मंजूरी, खेत से बाजार तक मजबूत होगी आपूर्ति व्यवस्था

Haryana Cold Chain Policy ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कृषि उपज को खेत से बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दे दी है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नई नीति को स्वीकृति दे दी है. नीति का मुख्य उद्देश्य कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, निजी निवेश को बढ़ावा देना और आधुनिक व ऊर्जा दक्ष कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार करना है.

हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी: नीति के तहत केवल कोल्ड स्टोरेज बनाने के बजाय संग्रहण, पैकिंग, प्री-कूलिंग, भंडारण, शीत परिवहन और बाजार तक पहुंच को एकीकृत व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाएगा. स्थानीय उत्पादन और बाजार की मांग के आधार पर जिला स्तर पर आवश्यक सुविधाओं की पहचान की जाएगी.

उत्पादन क्लस्टरों में बनेंगे पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज: मंत्री ने बताया कि उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाएगा. गांव स्तर के पैक हाउस में किसानों की उपज को एकत्र करने के साथ उसकी सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके बाद उपज को परिवहन के माध्यम से सीधे बाजारों तक पहुंचाया जाएगा. नीति का एक अहम उद्देश्य किसानों को कटाई के तुरंत बाद उपज बेचने की मजबूरी से राहत देना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से खुदरा श्रृंखलाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाएगा. दायरे में फल-सब्जियों के अलावा दूध, मछली और मांस भी: नई नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवों समेत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की जल्दी खराब होने वाली तथा तापमान-संवेदनशील वस्तुओं को शामिल किया गया है. बागवानी विभाग होगा नोडल विभाग: नीति के क्रियान्वयन के लिए बागवानी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. विभाग विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय, योजनाओं के तालमेल, प्रगति की समीक्षा और परिणामों की निगरानी करेगा. हालांकि, नीति से जुड़े सभी काम अकेले बागवानी विभाग के जिम्मे नहीं होंगे. कार्य की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को जिम्मेदारी दी जाएगी. राज्य स्तरीय निगरानी व्यवस्था में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, सहकारिता और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभागों के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा.