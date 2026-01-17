ETV Bharat / state

हरियाणा CM के निशाने पर पंजाब सरकार और केजरीवाल,बोले-मलाई चाटने में लगे हैं, AAP ने किया पलटवार

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार और केजरीवाल को निशाने पर लिया जिसके बाद AAP ने भी पलटवार किया है.

Haryana CM targeted the Punjab government and Kejriwal AAP retaliated
हरियाणा सीएम के निशाने पर पंजाब सरकार और केजरीवाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 11:03 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को किसानों और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को योजना की राशि जारी की. लेकिन इस दौरान सैनी के निशाने पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और केजरीवाल रहे. उन्होंने अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कई बार पंजाब सरकार और केजरीवाल को निशाने पर लिया.

"आप की नीतियां कांग्रेस से भी भयानक": सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के हितों को अपनी सरकार के केंद्र में बताया. उन्होंने कहा कि हम किसानों को सशक्त और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है. वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी ने तो गजब कर रखा है. वे कांग्रेस के पाले में भी चले जाते हैं. इसलिए जो कांग्रेस की नीतियां हैं, वही आम आदमी पार्टी की भी हैं. बल्कि इनकी नीतियां तो कांग्रेस से भी भयानक है.

"केजरीवाल और मान के बयान अलग क्यों ?" : उन्होंने कहा कि पंजाब सीएम कहते हैं कि जलभराव, बाढ़ के दौरान 20 हजार रुपए प्रति एकड़ किसानों को फसल बर्बाद होने का दिया गया. केजरीवाल गुजरात में कहते हैं कि पंजाब में 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दिया गया तो फिर बाकी तीस हजार कौन खा गया?. ये केजरीवाल बताए या फिर मान साहब? हमारी सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है. हमने अन्नदाता को पांच योजनाओं के तहत 659 करोड़ की राशि जारी की है.

हरियाणा सीएम के निशाने पर पंजाब सरकार और केजरीवाल (Etv Bharat)

"बस मलाई चाटने में लगे हैं": उन्होंने पराली को लेकर कहा कि केजरीवाल जब दिल्ली में थे तब इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के किसानों पर आरोप लगाते थे. उन्होंने कहा कि अगर पराली किसान ना जलाए तो उसके लिए उचित नीति होनी चाहिए, जो हमने बनाई है. लेकिन वे तो मलाई चाटने में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि वे किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं. वहीं उन्होंने धान की सीधी बिजाई, फसलों के विविधीकरण और भावांतर भरपाई योजना की भी किसानों को राशि जारी करने पर कहा कि अगर किसानों के हित की योजना हो तो किसान उसका लाभ जरूर उठाता है. लेकिन पंजाब सरकार का किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ बातें हैं.

कांग्रेस की राह पर चल रही AAP : पंजाब के समराला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आलू की फसल कई एकड़ में खड़ी है. अगर किसान को कम कीमत मिलती है तो सरकार को योजना बनानी चाहिए. हम भी हरियाणा में कर रहे हैं, लेकिन किसान की हालत खराब हो गई, ये कहकर उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए. कांग्रेस ने 55 साल शासन किया तो उन्होंने क्या किया, आप भी उनके कदमों पर चल रहे हैं.

"हर किसान को बाढ़ का मुआवजा" : इधर पंजाब की तरफ से भी इस मामले पर रिएक्शन आया है. आप पंजाब के महासचिव और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ मुआवज़े पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा के सीएम झूठ बोल रहे हैं. वे कह रहे हैं कि बाढ़ के दौरान हुए नुकसान की हमने भरपाई नहीं की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में घूमते हैं तो वे जाकर पता करें कि एक-एक किसान को किस तरीके से बाढ़ से नुकसान का हमने मुआवजा दिया है.

"केंद्र ने पंजाब के साथ धोखा किया" : उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसलों के साथ-साथ जानवरों और जिनके परिवार के लोग मरे उन सब का मुआवजा दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कहना ही था तो ये बताते कि जो 1600 करोड़ की राहत केंद्र से पंजाब को मिली वो कहां गई?. वो भी पंजाब को नहीं मिली. जो धोखा बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ किया है, वो किसी से छुपा नहीं है.

