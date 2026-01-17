ETV Bharat / state

हरियाणा CM के निशाने पर पंजाब सरकार और केजरीवाल,बोले-मलाई चाटने में लगे हैं, AAP ने किया पलटवार

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को किसानों और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को योजना की राशि जारी की. लेकिन इस दौरान सैनी के निशाने पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और केजरीवाल रहे. उन्होंने अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कई बार पंजाब सरकार और केजरीवाल को निशाने पर लिया.

"आप की नीतियां कांग्रेस से भी भयानक": सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के हितों को अपनी सरकार के केंद्र में बताया. उन्होंने कहा कि हम किसानों को सशक्त और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है. वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी ने तो गजब कर रखा है. वे कांग्रेस के पाले में भी चले जाते हैं. इसलिए जो कांग्रेस की नीतियां हैं, वही आम आदमी पार्टी की भी हैं. बल्कि इनकी नीतियां तो कांग्रेस से भी भयानक है.

"केजरीवाल और मान के बयान अलग क्यों ?" : उन्होंने कहा कि पंजाब सीएम कहते हैं कि जलभराव, बाढ़ के दौरान 20 हजार रुपए प्रति एकड़ किसानों को फसल बर्बाद होने का दिया गया. केजरीवाल गुजरात में कहते हैं कि पंजाब में 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दिया गया तो फिर बाकी तीस हजार कौन खा गया?. ये केजरीवाल बताए या फिर मान साहब? हमारी सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है. हमने अन्नदाता को पांच योजनाओं के तहत 659 करोड़ की राशि जारी की है.

"बस मलाई चाटने में लगे हैं": उन्होंने पराली को लेकर कहा कि केजरीवाल जब दिल्ली में थे तब इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के किसानों पर आरोप लगाते थे. उन्होंने कहा कि अगर पराली किसान ना जलाए तो उसके लिए उचित नीति होनी चाहिए, जो हमने बनाई है. लेकिन वे तो मलाई चाटने में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि वे किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं. वहीं उन्होंने धान की सीधी बिजाई, फसलों के विविधीकरण और भावांतर भरपाई योजना की भी किसानों को राशि जारी करने पर कहा कि अगर किसानों के हित की योजना हो तो किसान उसका लाभ जरूर उठाता है. लेकिन पंजाब सरकार का किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ बातें हैं.

कांग्रेस की राह पर चल रही AAP : पंजाब के समराला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आलू की फसल कई एकड़ में खड़ी है. अगर किसान को कम कीमत मिलती है तो सरकार को योजना बनानी चाहिए. हम भी हरियाणा में कर रहे हैं, लेकिन किसान की हालत खराब हो गई, ये कहकर उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए. कांग्रेस ने 55 साल शासन किया तो उन्होंने क्या किया, आप भी उनके कदमों पर चल रहे हैं.