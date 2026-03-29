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अंबाला से अयोध्या धाम जाने वाली ट्रेन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी, सात जिलों के लगभग 700 बुजुर्गों को भेजा गया

अंबाला से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी: तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि भगवान कृष्ण से जुड़ी पवित्र भूमि से, अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान तक एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है. हरियाणा सरकार ने तीर्थयात्रा के संबंध में भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत सात जिलों के लगभग 700 बुजुर्गों को इस पहली ट्रेन से भेजा जा रहा है.

अंबाला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अंबाला से अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, और घोषणा की कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे के लिए एक और विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी.

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना: सीएम ने कहा "तीर्थयात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भोजन और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बुजुर्ग नागरिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वित्तीय बाधाओं के कारण तीर्थयात्रा से वंचित ना रहें. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू की है, और आज की ट्रेन उसी वादे और भरोसे का प्रतीक है."

स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना: उन्होंने कहा कि "इससे पहले भी, राज्य सरकार की पहल के तहत कैथल, करनाल, अंबाला और जींद के श्रद्धालु बसों से अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं. सिंधु नदी की यात्रा के लिए, जिसने भारतीय सभ्यता को पोषित किया है, 'स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना' लागू की जा रही है, जिसके तहत प्रति तीर्थयात्री (अधिकतम 50 तीर्थयात्रियों तक) 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता सालाना प्रदान की जाएगी."

स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना: इसी तरह, 'कैलाश मानसरोवर यात्रा' योजना के तहत, प्रति तीर्थयात्री (अधिकतम 50 तीर्थयात्रियों तक) 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता सालाना प्रदान की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि 'स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना' के तहत, हजूर साहिब, नानकाना साहिब, हेमकुंड साहिब और पटना साहिब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को प्रति व्यक्ति 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. सैनी ने राज्य मंत्री अनिल विज से भी उनके अंबाला छावनी स्थित आवास पर मुलाकात की. जिनके पिछले महीने गिरने से दोनों पैर टूट गए थे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

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