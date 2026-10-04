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सिंगापुर दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, नाइट सफारी जाएंगे, हरियाणा में निवेश पर करेंगे चर्चा

सिंगापुर : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दौरे के तहत सिंगापुर पहुंच चुके हैं. वे 4 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का अवलोकन करेंगे और सिंगापुर बिजनेस फोरम के डिनर कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.

Gardens by the Bay भी गए मुख्यमंत्री : इसके अलावा Gardens by the Bay में मुख्यमंत्री ने प्रकृति सरंक्षण और जल प्रबंधन की जानकारी भी ली है. इस दौरान भारतीय पर्यटकों ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो ली. विदेशी पर्यटकों से भी मुख्यमंत्री सहज भाव से मिले. इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर बिज़नेस फेडरेशन द्वारा निवेश बढ़ाने की दृष्टि से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सिंगापुर में भारत के राजदूत डॉ. शिल्पक अंबुले साथ में मौजूद थे. सिंगापुर के विशिष्ट बिज़नेसमैन, अलग अलग सेक्टर के गणमान्य प्रतिनिधि भी साथ में मौजूद रहे. पारस्परिक सहयोग और आपसी समन्वय बढ़ाना कार्यक्रम का लक्ष्य है.

गुरुग्राम में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा में प्रस्तावित जंगल सफारी प्रोजेक्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री सिंगापुर सफारी का भी अवलोकन करेंगे. सिंगापुर दौरे के दौरान हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में 20 एकड़ में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा. ये कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तकनीक और आधुनिक इंजीनियरिंग का संगम होगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कन्वेंशन सेंटर के निर्माण संबंधी प्रोजेक्ट का अध्ययन किया है. साथ ही उन्होंने सिंगापुर में सनटेक सिटी का अवलोकन किया और निर्माण से लेकर संचालन के संबंध में जानकारी हासिल की.

छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ यात्रा की : सिंगापुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साथ यात्रा कर दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग, समन्वय और भविष्य की नई संभावनाओं पर चर्चा की.

छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ यात्रा की (ETV Bharat)

मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व का दौरा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छत्तीसगढ़ सीएम के साथ सिंगापुर स्थित मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व का दौरा किया. गुरुग्राम में प्रस्तावित जंगल सफारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और आधुनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी बारीकियों का अध्ययन किया. प्रस्तावित जंगल सफारी हरियाणा में पर्यटन के नए अवसरों को बढ़ावा देगी.

मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व का दौरा (ETV Bharat)

4 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर दौरा : सिंगापुर दौरे के पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे के संबंध में जानकारी साझा करते हुए सीएमओ हरियाणा के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल ने लिखा कि "मुख्यमंत्री 4 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं. इस दौरान वे एसआईएनजी (सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम) के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान सिंगापुर के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक तकनीक का अवलोकन करेंगे. सिंगापुर अपने स्मार्ट सिटी मॉडल और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है. हरियाणा सरकार इन मॉडलों को प्रदेश में लागू करने की संभावनाएं तलाश रही है. साथ ही हरियाणा में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास को लेकर चर्चा होगी. राज्य सरकार का फोकस विदेशी निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है.

डिनर कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी : हरियाणा सरकार गुरुग्राम और नूंह के अरावली क्षेत्र में करीब 10 हजार एकड़ में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना पर काम कर रही है. सिंगापुर की नाइट सफारी और रिवर सफारी को दुनिया में सबसे सफल मॉडल माना जाता है. मुख्यमंत्री इसी मॉडल का अध्ययन कर उसे हरियाणा के प्रोजेक्ट में शामिल करने पर विचार भी करेंगे.

सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत (ETV Bharat)

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