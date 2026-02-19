ETV Bharat / state

"ताऊ, मन्ने भी जहाज में बैठा ले"...आवाज़ सुन CM चौंके, फौरन सच कर डाला सोनू का सपना

जींद : कहते हैं कि अगर दिल में सच्ची चाहत हो, तो किस्मत भी साथ देती है. जींद जिले के गांव घसो के रहने वाले सोनू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. घर से 200 रुपये के लिए मां से झगड़कर और पड़ोसी से बाइक मांगकर उचाना की रैली में पहुंचे सोनू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीएम उसे अपने साथ हेलिकॉप्टर में बैठाएंगे.

ताऊ सैनी, मन्ने भी जहाज में बैठा ले : जींद के उचाना में विकास रैली खत्म होने के बाद जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वापस फतेहाबाद जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे थे, तभी भीड़ में खड़े सोनू ने देसी अंदाज में आवाज लगाई कि "ताऊ सैनी, मन्ने भी जहाज में बैठा ले!". आमतौर पर वीवीआईपी सुरक्षा के बीच ऐसी आवाजें दब जाती हैं, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी की सादगी देखिए उन्होंने ना केवल सोनू की आवाज सुनी, बल्कि उसे अपने पास बुलाने का इशारा भी किया. सुरक्षाकर्मी सोनू को हेलिकॉप्टर तक ले गए और फिर जो हुआ, वो सोनू के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था. सीएम सैनी ने सोनू को अपने हेलिकॉप्टर में बैठाया और वो करीब 15 से 20 मिनट तक मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा रहा.

"ताऊ, मन्ने भी जहाज में बैठा ले" (Etv Bharat)

"खुशी के मारे पूरी रात नींद नहीं आई" : सोनू ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि " मैंने कहा ताऊ दो मिनट दे दे, पर उन्होंने मुझे साथ बैठा लिया. सिर पर हाथ रखा, पीठ थपथपाई और मेरा फोन नंबर भी लिया. मुझे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात परमात्मा मिल गए हों. खुशी के मारे पूरी रात नींद नहीं आई. 12वीं पास सोनू ने मुख्यमंत्री से कहा कि वो इस बात से खुश है कि बीजेपी सरकार में गरीब के बच्चे बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी पर लग रहे हैं.