खिलाड़ी की मौत पर सियासी बवाल, पंजाब सीएम के बयान पर सीएम सैनी का पलटवार, कहा-" पंजाब में ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी को मारी जाती गोली"

Rohtak Basketball Player Death : सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सीएम पर हमला करते हुए कहा कि 'इस विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है.'

Haryana CM Nayab Singh Saini
सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 28, 2025 at 2:19 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 2:26 PM IST

4 Min Read
चंडीगढ़ः आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ-साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हिस्सा लिया. सीएम सैनी ने पंजाब सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सब ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये उनको पता नहीं चलता"

सीएम ने की अपील 'स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें': मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आत्मनिर्भर भारत रेल सम्पर्क अभियान के तहत लोगों से स्वदेशी सामान की खरीद करने की अपील की. सीएम ने पम्पलेट बांटकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि "वह स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें." कार्यक्रम के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री खुद स्वदेशी की अपील कर रहे हैं. आज लोगों के पास समय का अभाव है, लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान लोग इस पर जरूर विचार-मंथन करेंगे."

सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

'दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी': हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रोहतक आने पर निशाना साधते हुए कहा कि "हमें बहुत दुख है. इस घटना की हम जांच करवा रहे हैं. पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी इस प्रकार के पोल लगे हैं, उसकी भी जांच करवा रहे हैं. हमारे खिलाड़ियों ने हरियाणा के साथ-साथ पूरे राष्ट्र का नाम रोशन किया है. जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

'इस विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है': उन्होंने कहा कि "परिवार को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई है. हमारे खिलाड़ी बहुत सारे मेडल लेकर आए हैं. पंजाब के खिलाड़ी भी हमारे आदरणीय हैं. पंजाब के खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो ताली मैं भी बजाता हूं. लेकिन इस विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है. पंजाब में नशा बहुत फैल रहा है. उन्होंने इस मुद्दे पर वोट भी लिया है. उन्होंने कहा था एक महीने में नशा खत्म कर दूंगा. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सब ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये उनको पता नहीं चलता."

'...वहां ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी को गोली मार दी जाती है': सीएम नायब सिंह ने कहा कि "मैं हाल ही में पंजाब गया था, जब वहां लोगों से बात की तो बुजुर्गों ने कहा हमें नौकरी नहीं चाहिए. हमे अपना युवा नशे से बचाना है. अखबार और टीवी में सिर्फ एड दे रहे हैं कि नशा खत्म हो गया. हम हरियाणा में सभी युवाओं को नशे के खिलाफ तमाम अभियान चलाकर जागरूक कर रहे हैं. इसके साथ ही नशे के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है." सीएम ने कहा कि "मैं भगवन्त मान साहब को कहना चाहता हूं कि पंजाब को भी देख लो, वहां ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी को गोली मार दी जाती है."

कांग्रेस से घटिया राजनीति आप कर रही है: पीएम मोदी के पंजाब में गुरु तेग बहादुर के कार्यक्रम में न आने पर आप के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि "आप और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं. मासी-फूफड के भाई हैं. कांग्रेस ने जितनी घटिया राजनीति की उससे भी घटिया राजनीति आप कर रही है. ये दोनों सामाजिक भाईचारे को खराब कर रहे हैं. पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं. दोनों भाई हैं. एक ही छत के नीचे रह रहे हैं. लेकिन ये दोनों दल घटिया राजनीति कर रहे हैं. पीएम मोदी ने गुरुओं के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है. पंजाब और सिख समाज के लिए तमाम काम किए हैं."

संपादक की पसंद

