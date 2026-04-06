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सीएम सैनी का कांग्रेस पर कटाक्ष, बोले- "हुड्डा क्यों नहीं बताते कि किसने क्रॉस वोटिंग की?"

कांग्रेस पर CM सैनी का अटैक: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला. साथ ही कई सियासी मुद्दों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, "यह बताना कांग्रेस के प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी है कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की."

ड्रेन सिस्टम और जमीन विवाद का किया समाधान: बैठक के दौरान सेक्टर-10 में नए ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण का अहम फैसला लिया गया, जिससे जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, दौलताबाद गांव में किसानों की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई भी की गई, जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ. इन फैसलों से स्थानीय लोगों में संतोष देखा गया.

गुरुग्राम: गुरुग्राम में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में आम जनता की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई. बैठक में कुल 15 समस्याएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 11 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए. इस दौरान प्रशासन की सक्रियता और त्वरित निर्णय क्षमता देखने को मिली.

ममता सरकार पर साधा निशाना: सीएम सैनी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि, "राज्य में कई समस्याएं बढ़ी हैं और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. इन समस्याओं का समाधान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है."

कुल मिलाकर बैठक में जहां एक ओर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा का केंद्र बनी रही. प्रशासनिक कार्यवाही और सियासी टिप्पणियों के इस मिश्रण ने बैठक को खासा रोचक बना दिया.

BJP के स्थापना दिवस पर प्रतिमा अनावरण (ETV Bharat)

BJP के स्थापना दिवस पर प्रतिमा अनावरण: वहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित पार्टी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया. इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस दौरान मोहन लाल बडौली ने कहा कि, "जन विश्वास और जन विकास के मंत्र के आधार पर बीजेपी लगातार तीसरी बार देश में सरकार चला रही है."

कांग्रेस पर तीखा हमला: कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग और विधायकों पर कार्रवाई के मुद्दे पर बडौली ने पार्टी को मुद्दा हीन बताया. उन्होंने इसे कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी का परिणाम कहा और आरोप लगाया कि पार्टी के पास कोई ठोस विजन नहीं है. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है." बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, "पार्टी सभी का स्वागत करती है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं."

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