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पेपर लीक पर CM नायब सैनी का विपक्ष पर हमला, बोले- "काला चश्मा उतारकर देखो देश बदल रहा"

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पेपर लीक, पंजाब सरकार और चरणजीत सिंह चन्नी के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर हमला बोला.

CM Saini on Paper Leak Case
पेपर लीक पर CM नायब सैनी का विपक्ष पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 4:59 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपर लीक के मुद्दे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "विपक्ष युवाओं के भविष्य और सामाजिक वर्गों के सम्मान के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रहा है. केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है, जबकि विपक्ष केवल राजनीति करने में लगा है."

पेपर लीक पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेताओं को साथ लेकर यह बताएं कि उन्होंने अपनी सरकारों में पेपर लीक रोकने और युवाओं के लिए क्या काम किए. मोदी सरकार ने युवाओं के हित में कई फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता थी, इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया गया."

पेपर लीक पर CM नायब सैनी (ETV Bharat)

"युवाओं के साथ खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं": सीएम सैनी ने आगे कहा, "किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह हमारे युवाओं के साथ खेले. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि उन्होंने इस पर कड़ा कानून बनाया. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ऐसी सोच नहीं रख सकते. सरकार की प्राथमिकता युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था देना है."

पंजाब के फार्मेसी पेपर लीक पर AAP को घेरा: पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "जंतर-मंतर पर आप नेता मनीष सिसोदिया कहते थे कि पंजाब में पेपर लीक होगा तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे. अब फार्मेसी का पेपर लीक हुआ तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया? किसने रोका? पंजाब सरकार युवाओं के भविष्य के साथ मजाक कर रही है."

राहुल गांधी पर भी कसा तंज: मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि, "राहुल गांधी को पंजाब में युवाओं के साथ क्या हो रहा है, यह दिखाई नहीं देता. काला चश्मा उतारकर देखो, आंखें खोलो, देश बदल रहा है. विपक्ष केवल केंद्र सरकार की आलोचना करता है, लेकिन अपने राज्यों की घटनाओं पर मौन साध लेता है."

हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया पर दिया जवाब: हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया में देरी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "सरकार तेजी से भर्तियां कर रही है. एक भर्ती रोको गैंग है, जो जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है, हाईकोर्ट पहुंच जाती है. जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक समय लगना स्वाभाविक है. सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है."

नीट प्रस्ताव और पंजाब सरकार पर कटाक्ष: पंजाब विधानसभा में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर पारित निंदा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "क्या उस प्रस्ताव में पंजाब के फार्मेसी पेपर लीक का भी जिक्र था? यही मैं कह रहा हूं, हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और होते हैं. विपक्ष अपने मामलों पर चुप्पी साध लेता है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे उठाता है."

AAP पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला: मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, "जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते थे, उनके कार्यकर्ता के फ्लैट में नोटों की बरसात हुई. यह उनका असली चेहरा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े-बड़े दावे करने वाली पार्टी अब अपने ही मामलों पर जवाब देने से बच रही है."

चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कांग्रेस पर निशाना: चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है. गरीब, पिछड़े और दलित समाज का वोट लिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया. चन्नी जैसे नेता ने कठिन समय में कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अब उन्हें केवल प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर किनारे कर दिया गया."

दलित और पिछड़े समाज के सम्मान का मुद्दा उठाया: सीएम सैनी ने आगे कहा कि, "कांग्रेस ने ऐसा करके दलित और एससी समाज का अपमान किया है. बीसी समाज को भी कांग्रेस कभी सम्मान देने को तैयार नहीं रही. यह कांग्रेस की पुरानी नीति रही है. कांग्रेस केवल चुनावी लाभ के लिए सामाजिक वर्गों का इस्तेमाल करती है."

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