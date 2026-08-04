ETV Bharat / state

पेपर लीक पर CM नायब सैनी का विपक्ष पर हमला, बोले- "काला चश्मा उतारकर देखो देश बदल रहा"

पेपर लीक पर CM नायब सैनी का विपक्ष पर हमला ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपर लीक के मुद्दे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "विपक्ष युवाओं के भविष्य और सामाजिक वर्गों के सम्मान के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रहा है. केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है, जबकि विपक्ष केवल राजनीति करने में लगा है." पेपर लीक पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेताओं को साथ लेकर यह बताएं कि उन्होंने अपनी सरकारों में पेपर लीक रोकने और युवाओं के लिए क्या काम किए. मोदी सरकार ने युवाओं के हित में कई फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता थी, इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया गया." पेपर लीक पर CM नायब सैनी (ETV Bharat) "युवाओं के साथ खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं": सीएम सैनी ने आगे कहा, "किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह हमारे युवाओं के साथ खेले. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि उन्होंने इस पर कड़ा कानून बनाया. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ऐसी सोच नहीं रख सकते. सरकार की प्राथमिकता युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था देना है." पंजाब के फार्मेसी पेपर लीक पर AAP को घेरा: पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "जंतर-मंतर पर आप नेता मनीष सिसोदिया कहते थे कि पंजाब में पेपर लीक होगा तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे. अब फार्मेसी का पेपर लीक हुआ तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया? किसने रोका? पंजाब सरकार युवाओं के भविष्य के साथ मजाक कर रही है." राहुल गांधी पर भी कसा तंज: मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि, "राहुल गांधी को पंजाब में युवाओं के साथ क्या हो रहा है, यह दिखाई नहीं देता. काला चश्मा उतारकर देखो, आंखें खोलो, देश बदल रहा है. विपक्ष केवल केंद्र सरकार की आलोचना करता है, लेकिन अपने राज्यों की घटनाओं पर मौन साध लेता है."