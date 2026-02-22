ETV Bharat / state

"पंजाब को भी डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत", लुधियाना में गरजे हरियाणा CM

हरियाणा के CM नायब सैनी के लुधियाना पहुंचने पर AAP पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया.

Haryana CM Nayab Singh Saini targeted the AAP government of Punjab in Ludhiana
लुधियाना में नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 22, 2026 at 9:04 PM IST

लुधियाना: हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है. BJP भी राज्य में चुनावी रैलियां शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बरनाला में रैली करने पहुंच रहे हैं. आज पंजाब BJP की लुधियाना लोहारखाना में प्रवासी समुदाय के लिए एक रैली रखी गई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री CM सैनी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब को भी डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है. क्योंकि जो प्रवासी समुदाय दूर-दूर से आकर यहां काम कर रहा है, उसे सुविधाओं की जरूरत है. मौजूदा पंजाब सरकार हर मोर्चे और हर वादे में फेल रही है. "पंजाब सरकार ने हमें रैली करने के लिए जगह तक नहीं दी".

"रैली के लिए जगह नहीं मिली" : इस बीच, CM सैनी ने मंच से मीडिया से बात करने के बाद कहा कि "ये बहुत हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार ने हमें रैली करने के लिए जगह तक नहीं दी. एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले हमें दो बार जगह दी और फिर मना कर दिया, फिर उसके बाद हमने आज खेत में खड़ी गेहूं की फसल काटकर यहां रैली की है." उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार डरी हुई है. इस बीच, राहुल गांधी की रैली को लेकर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी को कोई नहीं पूछता.

"केजरीवाल पंजाब सरकार के ऑफिशियल प्रोग्राम में क्या करते हैं"? : हालांकि, इस मुद्दे पर पंजाब BJP के वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी हर चुनाव में ऐसी ही बातें करती है. उन्होंने कहा कि अब चुनाव पास हैं और वे फिर से ऐसी बातें करने लगे हैं, वे ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं. इस बीच, अश्वनी शर्मा ने कहा कि पंजाब के हालात से सब वाकिफ हैं. पंजाब सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है, लोग भोले थे, जिन्होंने उन्हें वोट दिया. हालांकि, जब उनसे अकाली दल के साथ गठबंधन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिखाए गए काले झंडों के बारे में उन्होंने यह जरूर कहा कि हर झंडे का हिसाब लिया जाएगा. साथ ही, उन्होंने कहा कि सीएम सैनी एक संवैधानिक पद पर हैं, वह हरियाणा के सीएम हैं, वह आ सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि केजरीवाल पंजाब सरकार के सरकारी प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, यह उनसे पूछना चाहिए

CM नायब सैनी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर चले गए : इसके साथ ही, लुधियाना पहुंचने पर CM सैनी का आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने भी विरोध किया और उन्हें काले झंडे दिखाए. हालांकि, इस दौरान CM नायब सैनी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर चले गए. आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाकर विरोध किया और कहा कि 2027 के चुनाव से पहले ही BJP ऑपरेशन लोटस चला रही है. संगरूर से हमारे MLA को BJP टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इसीलिए हम आज BJP का विरोध कर रहे हैं. "आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अपने हरियाणा पर ध्यान दें"

NAYAB SINGH SAINI IN LUDHIANA
HARYANA CM NAYAB SINGH SAINI
लुधियाना में नायब सिंह सैनी
पंजाब में हरियाणा सीएम
