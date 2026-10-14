हरियाणा के सीएम आज से 4 दिवसीय स्वीडन दौरे पर, वैश्विक कंपनियों को प्रदेश में निवेश का देंगे न्योता, रोजगार और टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वीडन दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे वैश्विक कंपनियों को प्रदेश में निवेश का न्योता देंगे.
Published : October 14, 2026 at 11:53 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 14 से 17 अक्टूबर तक स्वीडन के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे. इस दौरान ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, रक्षा विनिर्माण, रियल एस्टेट और होम फर्निशिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी. सरकार का लक्ष्य हरियाणा को वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है.
15 अक्टूबर को इंडिया-स्वीडन इनोवेशन डे: मुख्यमंत्री के दौरे का प्रमुख आकर्षण 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाला 'इंडिया-स्वीडन इनोवेशन डे 2026' होगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नवाचार विशेषज्ञों और निवेशकों को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही हरियाणा की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश अनुकूल नीतियों, आधारभूत ढांचे और कारोबार की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा. इस पहल के जरिए स्वीडन की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा.
हरियाणा में निवेश और वैश्विक औद्योगिक साझेदारियों को मिलेगी नई गति! मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP 14 से 17 अक्टूबर तक स्वीडन दौरे पर रहेंगे। 15 अक्टूबर को इंडिया–स्वीडन इनोवेशन डे को संबोधित करने के साथ ऊर्जा, रक्षा, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और होम फर्निशिंग क्षेत्रों में निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। #Haryana #NayabSinghSaini #InvestInHaryana— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 13, 2026
वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी पर जोर: मुख्यमंत्री स्वीडन के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख औद्योगिक समूहों, व्यापारिक संगठनों और संभावित निवेशकों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें करेंगे. इन बैठकों में तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन जैसे विषय प्रमुख रहेंगे. सरकार का प्रयास रहेगा कि स्वीडन की कंपनियों की विशेषज्ञता का लाभ हरियाणा के उद्योगों को मिले और स्थानीय उद्यम वैश्विक बाजारों में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें. मुख्यमंत्री की स्वीडन के अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एवं विदेश व्यापार मंत्री बेंजामिन डौसा के साथ भी बैठक प्रस्तावित है.
ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों की तलाश: दौरे के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा भंडारण, आधुनिक विद्युत अवसंरचना और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों जैसे विषयों पर चर्चा होगी. स्वीडन की उन्नत तकनीकों के सहयोग से हरियाणा की औद्योगिक ऊर्जा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने और ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी. इससे भविष्य में ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं और औद्योगिक निवेश के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है.
होम फर्निशिंग उद्योग को मिलेगी वैश्विक बाजारों तक पहुंच: होम फर्निशिंग क्षेत्र में फर्नीचर निर्माण, घरेलू सजावट के उत्पादों, आधुनिक विनिर्माण इकाइयों और वैश्विक सोर्सिंग नेटवर्क में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा. हरियाणा के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जोड़ना इस पहल का अहम हिस्सा होगा. इससे प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्योगों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने, नई तकनीक अपनाने और अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने के अवसर मिल सकते हैं.
डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश की उम्मीद: रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में उन्नत तकनीक, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों के उत्पादन में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी. वहीं, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आधुनिक वाहन तकनीक, टिकाऊ परिवहन और नए जमाने के वाहन कलपुर्जों पर चर्चा होगी. हरियाणा पहले से ही वाहन निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है. ऐसे में स्वीडन की कंपनियों के साथ साझेदारी से प्रदेश के औद्योगिक तंत्र को नई तकनीक और अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं.
रियल एस्टेट और स्मार्ट सिटी विकास पर भी चर्चा: मुख्यमंत्री के दौरे में रियल एस्टेट, आधुनिक शहरी अवसंरचना और टिकाऊ शहरी विकास भी प्रमुख विषय होंगे. इस दौरान ऊर्जा दक्ष भवनों, टिकाऊ आवास, आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा हरियाणा और स्वीडन के शहरों के बीच सिस्टर सिटी साझेदारी विकसित करने के विकल्पों पर भी विचार होगा. इस तरह के सहयोग से शहरी नियोजन, सार्वजनिक परिवहन, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनुभव साझा करने का अवसर मिल सकता है.
तकनीकी हस्तांतरण से युवाओं के कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा: निवेश के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना भी दौरे का महत्वपूर्ण उद्देश्य है. मुख्यमंत्री तकनीकी संस्थानों, औद्योगिक संगठनों और नवाचार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ उन्नत विनिर्माण, ऑटोमेशन, डिजिटल तकनीक तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे. उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने से प्रदेश के युवाओं को उभरते क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है. इसके साथ ही उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर रहेगा.
बिजनेस राउंडटेबल में पेश होंगी निवेश की संभावनाएं: स्वीडन में आयोजित होने वाली विभिन्न बिजनेस राउंडटेबल बैठकों में मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों, उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और संभावित निवेशकों के साथ संवाद करेंगे. इन बैठकों में हरियाणा की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मजबूत औद्योगिक आधार, बेहतर कनेक्टिविटी, कुशल कार्यबल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे की विशेषताओं को सामने रखा जाएगा. साथ ही राज्य की औद्योगिक नीतियों और कारोबार सुगमता से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी देकर कंपनियों को प्रदेश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने और दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
एमएसएमई को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने की तैयारी: हरियाणा सरकार का विशेष जोर प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्योगों को स्वीडन की कंपनियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने पर रहेगा. इसके तहत स्थानीय उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने, आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाएं अपनाने और निर्यात के अवसर तलाशने की संभावनाओं पर चर्चा होगी. संयुक्त उपक्रमों, अनुसंधान साझेदारियों और तकनीकी आदान-प्रदान के माध्यम से प्रदेश के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. इससे स्थानीय उद्यमों को नए व्यावसायिक अवसर मिलने की संभावना है.
भारतीय समुदाय और उद्यमियों से भी करेंगे संवाद: मुख्यमंत्री स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों, उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों का उद्देश्य भारत और स्वीडन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना तथा विदेशों में सक्रिय भारतीय पेशेवरों और निवेशकों को हरियाणा के विकास से जोड़ना है. भारतीय समुदाय के अनुभव, व्यावसायिक संपर्क और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग प्रदेश में नए निवेश और उद्यमिता के अवसर विकसित करने के लिए किया जा सकता है.
निवेश को रोजगार में बदलने की रणनीति: भारत के स्वीडन स्थित दूतावास के समन्वय से होने वाला यह दौरा हरियाणा के लिए अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. मुख्यमंत्री की विभिन्न बैठकों में निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, औद्योगिक नवाचार और टिकाऊ विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. सरकार की कोशिश है कि वैश्विक कंपनियों के साथ होने वाला संवाद ठोस निवेश प्रस्तावों, नई औद्योगिक परियोजनाओं और रोजगार के अवसरों में बदले. इससे हरियाणा की औद्योगिक पहुंच का विस्तार करने और प्रदेश को नवाचार आधारित आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
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