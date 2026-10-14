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हरियाणा के सीएम आज से 4 दिवसीय स्वीडन दौरे पर, वैश्विक कंपनियों को प्रदेश में निवेश का देंगे न्योता, रोजगार और टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस

हरियाणा के सीएम आज से 4 दिवसीय स्वीडन दौरे पर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 14 से 17 अक्टूबर तक स्वीडन के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे. इस दौरान ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, रक्षा विनिर्माण, रियल एस्टेट और होम फर्निशिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी. सरकार का लक्ष्य हरियाणा को वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है.

15 अक्टूबर को इंडिया-स्वीडन इनोवेशन डे: मुख्यमंत्री के दौरे का प्रमुख आकर्षण 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाला 'इंडिया-स्वीडन इनोवेशन डे 2026' होगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नवाचार विशेषज्ञों और निवेशकों को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही हरियाणा की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश अनुकूल नीतियों, आधारभूत ढांचे और कारोबार की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा. इस पहल के जरिए स्वीडन की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा.