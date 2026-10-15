हरियाणा के 18 ड्राई पोर्ट्स पर स्वीडन के साथ मिलकर करेंगे काम, CM बोले - निवेश से युवाओं को मिलेगा रोजगार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन सरकार के विदेश व्यापार मंत्री बेंजामिन दौसा से निवेश को लेकर महत्वपूर्ण मुलाकात की है.
Published : October 15, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:12 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन सरकार के अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एवं विदेश व्यापार मंत्री बेंजामिन दौसा से महत्वपूर्ण मुलाकात की. इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा हरियाणा में सहयोग के नए आयाम तलाशने पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्वीडन के साथ की गई मुलाकातों को आगे बढ़ाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है.
18 ड्राई पोर्ट्स पर होगा काम : उन्होंने उल्लेख किया कि मई 2025 में भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था. आने वाले पांच वर्षों में दोनों देशों ने आपसी व्यापार और निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. सैनी ने बताया कि वर्तमान में भारत में बहुत सारी स्वीडिश कंपनियां कार्यरत हैं. उन्होंने शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और ऊर्जा क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया. मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से हरियाणा में उपलब्ध 18 ड्राई पोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर स्वीडन के साथ मिलकर कार्य करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.
हैपनिंग हरियाणा के लिए न्यौता : स्वीडिश मंत्री बेंजामिन दौसा ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और हरियाणा के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर सहमति जताई. मुख्यमंत्री ने दौसा को ‘हैपनिंग हरियाणा’ समारोह के लिए भी आमंत्रित किया. इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी साथ में उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन में इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे 2026 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि "इंडो स्वीडन इनोवेशन डे पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और प्रसन्नता का विषय है. आज का यह आयोजन इंडिया स्वीडन 2035 प्रतिस्पर्धा भविष्य के लिए नवाचार के साझा संकल्प को आगे बढ़ाने का अवसर है. हरियाणा को इस वर्ष कार्यक्रम में भागीदार बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं.
7.75 अरब डॉलर तक पहुंचा व्यापार : उन्होंने कहा कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के साथ हमारे संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया. भारत स्वीडन व्यापार वर्ष 2016 के 2.86 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. गुरुग्राम में स्वीडिश कंपनी आइकिया की 3500 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना हम पर भरोसे का उदाहरण है.
मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन की साझा कोशिश : उन्होंने कहा कि झज्जर की MET सिटी में स्वीडन की कंपनी कार्ल गुस्ताफ विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है. फरीदाबाद में स्वीडिश स्विस समूह ABB की वर्ष 1951 से शुरू हुई विनिर्माण इकाई आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटरों का प्रमुख उत्पादक केंद्र है. स्वीडिश शिक्षा संस्था कुन स्कापस कोलन का पहला भारतीय विद्यालय वर्ष 2013 में गुरुग्राम में खुला. यह परियोजनाएं मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन के हमारे साझा प्रयास को दर्शाती हैं.
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पधारने का निमंत्रण : उन्होंने कहा कि आप सबको हरियाणा में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट 2027 के लिए आमंत्रित करता हूं. हरियाणा की पावन धरा कुरुक्षेत्र पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पधारने का भी सादर निमंत्रण देता हूं. इस मौके पर स्वीडिन के मंत्री बेंजामिन दौसा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और भारतीय राजदूत अनुराग भूषण भी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें - हरियाणा के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, 700 विद्यालय के बनेंगे नए भवन, सीएम सैनी बोले- 'गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान'
ये भी पढ़ें - मुख्यमंत्री ने सिंगापुर में SING फोरम में शिरकत की, बोले - हरियाणा को देश में इनोवेशन कैपिटल बनाने का लक्ष्य
ये भी पढ़ें - हरियाणा में सड़क की शिकायतों पर 10 दिन में होगा एक्शन, CM सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश