"राहुल गांधी का दिमागी संतुलन बिगड़ा, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं इलाज", हरियाणा CM ने दी सलाह
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर करारा जवाब दिया है.
Published : May 20, 2026 at 6:10 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें किसी बेहतक डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए.
"राहुल गांधी दिमागी इलाज करवाएं" : नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी के प्रति राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह स्पष्ट करता है कि वो राजनीतिक विरोध में अपनी मर्यादा, संवेदनशीलता और मानसिक संतुलन खो चुका है. उसकी टिप्पणी ने केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों का ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान किया है. राहुल गांधी को अपने इस गैर-जिम्मेदाराना बयान के लिए देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. साथ ही दिमागी संतुलन के लिए किसी बेहतर डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए."
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी के प्रति राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह स्पष्ट करता है कि वो राजनीतिक विरोध में अपनी मर्यादा, संवेदनशीलता और मानसिक संतुलन खो चुका है।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) May 20, 2026
उसकी टिप्पणी ने केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों का ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की…
राहुल गांधी ने क्या कहा था ? : आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में बुधवार को कहा था कि "जब RSS के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और संगठन गद्दार है. आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है."
• वोट चोरी संविधान पर हमला है— Congress (@INCIndia) May 20, 2026
• अडानी-अंबानी को सारा धन सौंपना संविधान पर हमला है
• देश की तमाम संस्थाओं को तबाह करना संविधान पर हमला है
• देश के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में RSS के लोगों को वाइस चांसलर बनाकर बैठाना संविधान पर हमला है
इसीलिए मैंने कहा- नरेंद्र मोदी और… pic.twitter.com/N7sCtYKzlt
"भारतीय राजनीति के राहु हैं राहुल गांधी" : नायब सिंह सैनी से पहले राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि "ये उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है. मैं मानता हूं कि आप भारतीय राजनीति के राहु हैं, जो देश की राजनीति को दूषित करते हैं". वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि "राहुल गांधी रिजेक्टेड माल हैं."
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : "राहुल गांधी होश खो चुके, विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे", अनिल विज ने ममता बनर्जी को बताया अड़ंगेबाज
ये भी पढ़ें : "बंगाल के बाद पंजाब में खिलेगा ''कमल'', सोनीपत में बोले सीएम सैनी, निकाय चुनाव में भी मिलेगी बंपर जीत
ये भी पढ़ें : सीएम सैनी ने चलाई साइकिल, सुखना लेक पर लोगों से की मुलाकात, बोले- 'पीएम के फिट इंडिया संदेश को जन आंदोलन बनाएं'