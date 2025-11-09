हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, 'बिहार में एक बड़े अंतर से एनडीए की सरकार बनेगी'

ETV Bharat / state

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, 'बिहार में एक बड़े अंतर से एनडीए की सरकार बनेगी'

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव पर बड़ा दावा किया है.

CM Nayab Singh On Bihar Election
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 3:59 PM IST

सिरसाः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि "बिहार में एक बड़े अंतर से एनडीए की सरकार बनेगी. देश की मोदी सरकार ने गरीबों के विकास और उत्थान के लिए जो कार्य किये हैं. उससे देश का गरीब व्यक्ति मजबूत और सशक्त हुआ है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि "कांग्रेस ने लगातार 55 साल से प्रलोभन दिया. टॉफी और चॉकलेट देने का काम किया. लोगों में कांग्रेस के प्रति निराशा और हताशा आई और जिसका परिणाम है कि आज बिहार में नॉन स्टॉप सरकार बनने जा रही है."

राष्ट्रीय सेमीनार का हुआ आयोजनः प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा की चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी में श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर उनकी जीवनी पर आधारित राष्ट्रीय सेमीनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे.

सीएम नायब सिंह (Etv Bharat)

350वां शहीदी शताब्दी वर्ष: नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हिन्द की चादर श्री गुरु तेग बहादर जी और उनके परिवार ने राष्ट्र और धर्म के लिए जो बलिदान दिया. उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती." उन्होंने कहा कि "हरियाणा सरकार बड़े स्तर पर श्री गुरु तेग बहादर जी का 350वां शहीदी शताब्दी वर्ष बड़े स्तर पर मना रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रदेशभर में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 4 यात्राएं निकाल रही है."

25 नवंबर को भव्य पैमाने पर होगा समापन समारोहः सीएम ने कहा कि "ये 4 यात्राएं 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में पहुंचेगी और 25 नवंबर को बड़े स्तर पर समापन समारोह होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बात बताने के लिए मुद्दा तो होना चाहिए."

