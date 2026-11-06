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धनतेरस पर CM सैनी ने खोला सरकारी खजाना, 52 लाख लाभार्थियों के खाते में गए 4470 करोड़, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी की 13वीं किस्त जारी

धनतेरस पर CM सैनी ने खोला सरकारी खजाना ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: धनतेरस के अवसर पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न 21 योजनाओं के तहत 52 लाख 2 हजार 183 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 4470 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जारी की. इसमें महिलाओं की आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पंचायतों और नगर निकायों के विकास के लिए जारी धनराशि के साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा भी शामिल है.

लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी: मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी करते हुए 10 लाख 59 हजार महिलाओं के खातों में 222 करोड़ 52 लाख रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने बताया कि, "अब तक 13 किस्तों में योजना के तहत 2689 करोड़ 15 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं. योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर से शुरू हो चुका है. इसके तहत वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दी गई है."

35 लाख से ज्यादा लोगों को मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "प्रदेश की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1135 करोड़ 21 लाख रुपये जारी किए गए हैं. यह राशि सीधे 35 लाख 26 हजार 358 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है. इसमें बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य पात्र जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली पेंशन शामिल है." हर घर हर गृहिणी योजना की 6.05 लाख महिलाओं को सब्सिडी: वहीं, हर घर हर गृहिणी योजना के तहत सितंबर महीने की गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी भी जारी की गई. मुख्यमंत्री के अनुसार 6 लाख 5 हजार महिलाओं के खातों में 24 करोड़ 25 लाख रुपये डाले गए हैं. इसे मिलाकर अब तक इस योजना के तहत 404 करोड़ 46 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है. पंचायतों और नगर निकायों को विकास के लिए करोड़ों रुपये: इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि, "गांवों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत 2316 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसकी पहली और दूसरी किस्त के रूप में 1158 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. यह राशि 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6230 ग्राम पंचायतों को मिलेगी. वहीं शहरों के विकास के लिए नगरपालिकाओं को 1727 करोड़ 80 लाख रुपये जारी किए गए हैं." मधुमक्खी पालकों को 6.25 लाख तक बीमा क्लेम: मुख्यमंत्री ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि, "अब मधुमक्खी पालकों को प्रति कॉलोनी और प्रति बॉक्स केवल 50 रुपये प्रीमियम देना होगा. इस योजना के तहत मधुमक्खी पालकों को अधिकतम 6 लाख 25 हजार रुपये तक बीमा क्लेम मिल सकेगा. इसके अलावा शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करते हुए इसका संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है."