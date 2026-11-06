धनतेरस पर CM सैनी ने खोला सरकारी खजाना, 52 लाख लाभार्थियों के खाते में गए 4470 करोड़, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी की 13वीं किस्त जारी
Haryana Government Dhanteras Gift: धनतेरस पर हरियाणा सरकार ने 52 लाख लाभार्थियों को 4470 करोड़ रुपये दिए. लाडो लक्ष्मी की 13वीं किस्त जारी की.
Published : November 6, 2026 at 11:54 AM IST
चंडीगढ़: धनतेरस के अवसर पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न 21 योजनाओं के तहत 52 लाख 2 हजार 183 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 4470 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जारी की. इसमें महिलाओं की आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पंचायतों और नगर निकायों के विकास के लिए जारी धनराशि के साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा भी शामिल है.
लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी: मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी करते हुए 10 लाख 59 हजार महिलाओं के खातों में 222 करोड़ 52 लाख रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने बताया कि, "अब तक 13 किस्तों में योजना के तहत 2689 करोड़ 15 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं. योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर से शुरू हो चुका है. इसके तहत वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दी गई है."
35 लाख से ज्यादा लोगों को मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "प्रदेश की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1135 करोड़ 21 लाख रुपये जारी किए गए हैं. यह राशि सीधे 35 लाख 26 हजार 358 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है. इसमें बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य पात्र जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली पेंशन शामिल है."
हर घर हर गृहिणी योजना की 6.05 लाख महिलाओं को सब्सिडी: वहीं, हर घर हर गृहिणी योजना के तहत सितंबर महीने की गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी भी जारी की गई. मुख्यमंत्री के अनुसार 6 लाख 5 हजार महिलाओं के खातों में 24 करोड़ 25 लाख रुपये डाले गए हैं. इसे मिलाकर अब तक इस योजना के तहत 404 करोड़ 46 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है.
पंचायतों और नगर निकायों को विकास के लिए करोड़ों रुपये: इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि, "गांवों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत 2316 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसकी पहली और दूसरी किस्त के रूप में 1158 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. यह राशि 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6230 ग्राम पंचायतों को मिलेगी. वहीं शहरों के विकास के लिए नगरपालिकाओं को 1727 करोड़ 80 लाख रुपये जारी किए गए हैं."
मधुमक्खी पालकों को 6.25 लाख तक बीमा क्लेम: मुख्यमंत्री ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि, "अब मधुमक्खी पालकों को प्रति कॉलोनी और प्रति बॉक्स केवल 50 रुपये प्रीमियम देना होगा. इस योजना के तहत मधुमक्खी पालकों को अधिकतम 6 लाख 25 हजार रुपये तक बीमा क्लेम मिल सकेगा. इसके अलावा शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करते हुए इसका संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है."
कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3 प्रतिशत बढ़ा: धनतेरस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत दी. उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. इसके बाद DA और DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है. इससे करीब 2 लाख 78 हजार नियमित कर्मचारियों और 2 लाख 60 हजार पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.
धान खरीद में किसानों को अब तक 9880 करोड़ रुपये का भुगतान: मुख्यमंत्री ने धान खरीद की जानकारी देते हुए बताया कि, "प्रदेश की 278 मंडियों में 29 सितंबर से खरीद शुरू की गई थी, जो 15 नवंबर तक चलेगी. कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. 5 नवंबर तक मंडियों में 48 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से 43 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है. अब तक 2 लाख 88 हजार 102 किसानों को 9880 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है."
दयालु योजना के तहत 5429 परिवारों को आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 5429 परिवारों को 202 करोड़ 99 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, "इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक 3682 करोड़ 83 लाख रुपये की सहायता जारी की जा चुकी है."
मुख्यमंत्री ने पर्वों पर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं: इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और आने वाले सभी पावन पर्वों की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, "सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो."
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