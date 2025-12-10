ETV Bharat / state

हरियाणा CM ने बाढ़ नुकसान के लिए किसानों को 116 करोड़ की मुआवजा राशि दी, पैक्स किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ की मुआवजा राशि जारी की है.

Haryana CM Nayab Singh Saini releases Rs 116 crore compensation to 53821 farmers for flood losses PACS farmers Settlement Scheme
हरियाणा CM ने बाढ़ नुकसान के लिए किसानों को 116 करोड़ की मुआवजा राशि दी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 8:20 PM IST

Updated : December 10, 2025 at 8:39 PM IST

पंचकूला: हरियाणा में अगस्त-सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न जिलों में हुए नकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मुआवजा राशि जारी की. इस नुकसान की भरपाई के लिए 53821 किसानों को कुल 116 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि जारी की गई. मुआवजा राशि जारी करने से पहले प्रदेश सरकार ने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के पंजीकरण के लिए 15 सितंबर तक ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला था. आज जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपये और ग्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है. बाढ़ के हालात होने के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया था.

जिलावार जानें मुआवजा राशि: मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला चरखी दादरी के किसानों को सबसे अधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि जारी की गई. हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गई है. उन्होंने बताया कि सत्यापन के बाद 53821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड रुपये की राशि दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है. भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का फैसला लिया गया है. इसके तहत आज प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि भावांतर के रूप में जारी की गई.

हरियाणा CM ने बाढ़ नुकसान के लिए किसानों को 116 करोड़ की मुआवजा राशि दी (Etv Bharat)

भावांतर के रूप में 927 करोड़ रुपये जारी: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अब तक किसानों को भावांतर के रूप में 927 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि आज ईडीसी फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरण को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.

पैक्स किसानों को बड़ी सौगात : उन्होंने कहा कि बजट भाषण में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों(पैक्स) से जुड़े किसानों की बकाया ऋण की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का प्रस्ताव रखा था. नतीजतन आज ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के 681182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा.

मृत किसानों के परिवार भी ले सकेंगे लाभ: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस योजना का लाभ 2 लाख 25 हजार मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं. यदि उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें भी 900 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि ये योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी.

विकास कार्यों के लिए राशि : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसी वर्ष नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 1500 करोड़ रुपए जारी किए. जबकि वर्ष 2024 -25 के दौरान भी शहरी इलाकों में विकास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण को 2 हजार 188 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

December 10, 2025

संपादक की पसंद

