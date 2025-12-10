ETV Bharat / state

हरियाणा CM ने बाढ़ नुकसान के लिए किसानों को 116 करोड़ की मुआवजा राशि दी, पैक्स किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

पंचकूला: हरियाणा में अगस्त-सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न जिलों में हुए नकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मुआवजा राशि जारी की. इस नुकसान की भरपाई के लिए 53821 किसानों को कुल 116 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि जारी की गई. मुआवजा राशि जारी करने से पहले प्रदेश सरकार ने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के पंजीकरण के लिए 15 सितंबर तक ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला था. आज जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपये और ग्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है. बाढ़ के हालात होने के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया था.

जिलावार जानें मुआवजा राशि: मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला चरखी दादरी के किसानों को सबसे अधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि जारी की गई. हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गई है. उन्होंने बताया कि सत्यापन के बाद 53821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड रुपये की राशि दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है. भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का फैसला लिया गया है. इसके तहत आज प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि भावांतर के रूप में जारी की गई.

हरियाणा CM ने बाढ़ नुकसान के लिए किसानों को 116 करोड़ की मुआवजा राशि दी (Etv Bharat)

भावांतर के रूप में 927 करोड़ रुपये जारी: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अब तक किसानों को भावांतर के रूप में 927 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि आज ईडीसी फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरण को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.

पैक्स किसानों को बड़ी सौगात : उन्होंने कहा कि बजट भाषण में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों(पैक्स) से जुड़े किसानों की बकाया ऋण की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का प्रस्ताव रखा था. नतीजतन आज ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के 681182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा.