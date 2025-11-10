ETV Bharat / state

फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद मामला, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा- दोषियों पर होगी सख्त कारवाई

फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने पर सीएम नायब सिंह ने कहा कि "जांच जारी है. दोषियों पर कार्रवाई होगी."

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 4:06 PM IST

गुरुग्रामः सीएम नायब सिंह ने फरीदाबाद में मिले विस्फोटक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि "दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही है. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा." ये बातें सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सोमवार को कही.

15 शिकायतों का हुआ निपटारा: सीएम ने बताया कि नागरिकों द्वारा उठाई गई 17 समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. जबकि शेष 2 मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

'कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है': कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर पूछे गए सवालों पर सीएम ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि "कांग्रेस जनता को गुमराह करने में लगी है. कांग्रेस जिन 216 वोटों की बात कर रही है, वो उम्मीदवार खुद सरपंच का चुनाव लड़ चुकी हैं. अगर उसके पास 216 वोट होते तो वह चुनाव क्यों हारती." मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने सिर्फ घोटाले किए थे."

कांग्रेस को नहीं पच रही है चुनावी हारः मुख्यमंत्री ने कहा कि "बार-बार चुनावी हार कांग्रेस को पच नहीं रही है." अपने हास्य अंदाज में सीएम ने एक बार फिर राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी तो भले आदमी हैं, लेकिन हुड्डा साहब ही उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं."

'बिहार में भी कांग्रेस की हार तय है': मुख्यमंत्री ने दावा किया कि "बिहार में भी कांग्रेस की हार तय है और वहां एनडीए अपनी सरकार बनाएगी." बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के निर्देश भी दिए और कहा कि "सरकार आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

