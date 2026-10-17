हरियाणा में BJP सरकार के 76 संकल्प पूरे, CM ने पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, बोले - 9500 करोड़ का आएगा निवेश
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार के दो साल पूरे होने पर प्रेस कांफ्रेंस की और सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया.
Published : October 17, 2026 at 6:11 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में किए गए 217 संकल्पों में से 76 संकल्पों को 2 साल में पूरा कर दिया गया है, जबकि बाकी 141 पर तेजी से काम चल रहा है
11,000 से ज्यादा नए रोजगार के मौके : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते हुए कहा कि अभी स्वीडन दौरे से वापस आया हूं. इस तीन दिवसीय यात्रा का उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश लाना और वहां की अति आधुनिक तकनीक, सतत शहरी विकास और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन को साकार करना, स्वीडन की कंपनियों के साथ भागीदारी स्थापित करना था. वहां पर प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के साथ कई बैठकों के माध्यम से चर्चा भी हुई है. इन बैठकों के बाद अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से वन टू वन मिलना हुआ है, बातचीत हुई है. लगभग 70 कंपनियों की उनके साथ जो बातचीत हुई है, उसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सहमति बनी है. इससे प्रदेश में 11000 से अधिक नए रोजगार के अवसर खड़े होंगे
सिंगापुर से 5500 करोड़ रुपए का निवेश : उन्होंने बताया कि इससे पहले पिछले दिनों मैंने सिंगापुर का भी दौरा किया था. उस दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ, अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ भी बातचीत हुई. 5,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए भी वहां पर सहमति बनी. इससे स्वास्थ्य वेलनेस में ₹3000 करोड़, जल उपचार व प्रबंधन में ₹1500 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में ₹1000 करोड़ के प्रस्ताव भी शामिल हैं. सिंगापुर की कंपनियों के सहयोग से पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तथा तकनीकी आधारित कारोबार के अगले विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है.
सभी प्रदेशवासियों को डबल इंजन सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। 🙏 https://t.co/V7HD7cRQ6X— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 17, 2026
विकसित राज्य बनेगा हरियाणा : सीएम ने कहा कि इन दोनों विदेशी दौरों के दौरान हमने निवेशकों, उद्योगपतियों और राजनयिकों को अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स 2027 के लिए भी आमंत्रित किया. नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के अनुरूप हरियाणा सबसे पहले 'विकसित राज्य' बनेगा, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है. विकसित हरियाणा से ही विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगी, जो किसान की खुशहाली, गरीब की आर्थिक सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं के सम्मान, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर आधारित होगी.
दो सालों में 76 संकल्प पूरे : सैनी के मुताबिक पिछले दो वर्षों में सरकार के हर निर्णय और योजना के केंद्र में यही सोच रही है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार "जो कहती है, उसे करती है". पिछले विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में लिए गए 217 संकल्पों में से 76 संकल्पों को दो वर्षों के अंदर पूरा किया गया है. अन्य दलों की तरह पांच साल के अंत में चुनाव के समय वादों का पिटारा खोलने के बजाय, सरकार ने ऐसे वादों को पहले ही वर्ष के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया है. लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को राशि दी जा रही है. किसानों की 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है. नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून बनाया गया है. ड्रग के रूट को जड़ से समाप्त करने के लिए कानून बनाने का कार्य किया गया है.
अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी : हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है. सभी जिला सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा दी जा रही है. आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. अनुबंधित कर्मचारियों को सुरक्षित करने का कार्य किया गया है. हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदार भूमि किसानों को मालिकाना हक दिया जा रहा है. कुल 217 संकल्पों में से शेष 141 संकल्पों पर तेजी से काम जारी है. नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना.
जींद से सोनीपत के बीच दौड़ रही हाइड्रोजन ट्रेन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जींद से सोनीपत के बीच पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की शुरुआत की गई है. देश में पहली बार रोहतक व कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक बनाने की शुरुआत हुई है. 'हैप्पी योजना' के तहत गरीब नागरिकों को प्रतिवर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है. देश में पहली बार महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण दिया गया है. ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए 'ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड' का गठन किया गया है.
गरीबों के सिर पर छत : मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही 'सेवा संकल्प अभियान' का समापन हो रहा है. ये अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में सार्वजनिक जीवन के गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है. इस ऐतिहासिक अवसर पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया. गौशालाओं, नंदीशालाओं और पुनर्वासित गौवंश के चारे के लिए ₹465 करोड़ 41 लाख की राशि दी गई है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 16,477 पात्र परिवारों को 100 व 50 गज के प्लॉट दिए गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग गज के रिहाइशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी को फ्री (समाप्त) किया गया है. गरीब के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए गए हैं. किफायती समूह आवास नीति के तहत 202 एकड़ में 27 कॉलोनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिनमें 21,610 फ्लैट बनेंगे. पंचायत जमीन पर 20 वर्षों से अधिक समय से बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के मालिकों को मालिकाना हक दिया गया है. दयालु योजना के तहत 73,449 पात्र परिवारों को ₹2,744 करोड़ की सहायता राशि दी गई है
22 लाख लोगों को दिया हैप्पी कार्ड : 'हर घर हर गृहिणी योजना' के तहत गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, और अब तक 14,65,000 लाभार्थियों को ₹380 करोड़ की सब्सिडी दी गई है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,50,538 सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं. क्रीमी लेयर की आय सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख वार्षिक की गई है. पिछड़ा वर्ग 'बी' को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है. अब तक वंचित रह गए वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जातियों को वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति – इन दो वर्गों में अधिकार दिया गया है. पिछड़ा वर्ग, महिला खिलाड़ियों और दिव्यांग जनों के लिए शगुन राशि ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 की गई है. ₹1,00,000 तक वार्षिक आय वाले परिवारों को राज्य परिवहन की बसों में प्रतिवर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. हरियाणा प्रदेश में अब तक 22,00,000 लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड दिए जा चुके हैं.
2 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी : ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,100 किया गया है. शहरी क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का मानदेय ₹20,590 से बढ़ाकर ₹25,560 किया गया है. सफाई कर्मचारियों का वर्दी भत्ता ₹400 प्रति माह किया गया है. पालिका रोल के कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता ₹2,000 प्रति माह किया गया है तथा पालिका रोल के सीवरमैन के वेतन में भी ₹2,100 प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है. कार्य के दौरान सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर दुर्घटना बीमा राशि ₹5,00,000 से बढ़ाकर ₹10,00,000 की गई है. पिछले दो वर्षों में 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' के 46,500 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है. इन्हें मिलाकर पिछले 12 वर्षों में लगभग 2,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है.
बेरोजगारी भत्ते और मानदेय का भुगतान : तकनीकी शिक्षा के अतिथि संकाय, कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि प्राध्यापकों जैसे अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी गई है. 5 वर्षों से अधिक सेवा वाले कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों का लिपिक (Clerk) पद पर पदोन्नति कोटा 20% से बढ़ाकर 30% किया गया है. जुलाई 2025 में CET (Group C) परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 13,48,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. संकल्प पत्र के वादे के अनुसार परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने का खर्च सरकार द्वारा वहन किया गया. 'सक्षम युवा योजना' के तहत 2,75,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते और मानदेय के रूप में ₹657 करोड़ 27 लाख की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है. युवाओं को आधुनिक कौशल सिखाने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी' स्थापित किए गए हैं. करनाल, पानीपत और पंचकूला में तीन जिला कौशल केंद्र खोले गए हैं.
42 खिलाड़ियों को दी सरकारी नौकरी : पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड, SDRF कांस्टेबल, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर तथा वाइल्ड लाइफ गार्ड के चिन्हित पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की परीक्षाओं से छूट देने का निर्णय लिया गया है. पिछले दो वर्षों में 1,319 पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹147 करोड़ 16 लाख के नकद पुरस्कार दिए गए हैं. पिछले दो वर्षों में 42 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी गई है. पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के 17,544 खिलाड़ियों को कुल ₹742 करोड़ के नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं.
सभी प्रदेशवासियों को डबल इंजन सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। 🙏 https://t.co/V7HD7cRQ6X— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 17, 2026
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