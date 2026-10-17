ETV Bharat / state

हरियाणा में BJP सरकार के 76 संकल्प पूरे, CM ने पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, बोले - 9500 करोड़ का आएगा निवेश

हरियाणा में BJP सरकार के 76 संकल्प पूरे ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में किए गए 217 संकल्पों में से 76 संकल्पों को 2 साल में पूरा कर दिया गया है, जबकि बाकी 141 पर तेजी से काम चल रहा है

11,000 से ज्यादा नए रोजगार के मौके : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते हुए कहा कि अभी स्वीडन दौरे से वापस आया हूं. इस तीन दिवसीय यात्रा का उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश लाना और वहां की अति आधुनिक तकनीक, सतत शहरी विकास और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन को साकार करना, स्वीडन की कंपनियों के साथ भागीदारी स्थापित करना था. वहां पर प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के साथ कई बैठकों के माध्यम से चर्चा भी हुई है. इन बैठकों के बाद अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से वन टू वन मिलना हुआ है, बातचीत हुई है. लगभग 70 कंपनियों की उनके साथ जो बातचीत हुई है, उसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सहमति बनी है. इससे प्रदेश में 11000 से अधिक नए रोजगार के अवसर खड़े होंगे