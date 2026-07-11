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हिसार में CM के आने से पहले पोस्टर फाड़े गए, अमृता देवी चौक का अनावरण करेंगे, विरोध की तैयारी

हरियाणा के हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी के आने से पहले सीएम के पोस्टर को फाड़ दिया गया है.

Haryana CM Nayab Singh Saini poster torn at GJU Hisar INSO to stage protest Amrita Devi statue Unveil
हिसार में CM के आने से पहले पोस्टर फाड़े गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 11, 2026 at 10:45 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
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हिसार : हरियाणा के हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में 12 जुलाई को हरियाणा के सीएम नायब सैनी माता अमृता देवी चौक का अनावरण करने के लिए आने वाले हैं. इसी सिलसिले में हिसार यूनिवर्सिटी में सीएम के पोस्टर लगाए गए थे. इन्हीं में कुछ पोस्टर को फाड़ दिया गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी लगने के बाद इन पोस्टरों को बदल दिया गया है. वहीं यूनिवर्सिटी के वीसी नरसीराम बिश्नोई का कहना है कि मुख्यमंत्री के आने की पूरी तैयारी की जा चुकी है. समारोह में कुलदीप बिश्नोई, मंत्री रणबीर सिंह गंगवा , विधायक सावित्री जिंदल, विधायक रणधीर सिंह पनिहार समेत कई लोग मौजूद रहेंगे.

प्रतिमा के अनावरण को लेकर विरोध : प्रतिमा के अनावरण को लेकर विरोध शुरू हो गया है. इनेलो और बिश्नोई समाज के लोगों का कहना था कि प्रतिमा का अनावरण किसी बिश्नोई समाज की लड़की या स्पोर्ट्स प्लेयर द्वारा किया जाना चाहिए था. इसी को लेकर इनेलो के छात्र संगठन आईएसओ (iso) के प्रदेश अध्यक्ष साहिल दीप कसवां ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पोस्टर नहीं लगाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जीजेयू में बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, आरएसएस के कार्यक्रम हो रहे हैं.

हिसार में CM के आने से पहले पोस्टर फाड़े गए (ETV Bharat)

"श्रेय की राजनीति" : उन्होंने कहा कि माता अमृता देवी की प्रतिमा पिछले डेढ़ साल से ढंकी हुई थी और अब श्रेय की राजनीति की जा रही है, जबकि किसी बिश्नोई समाज की लड़की से इसका अनावरण करवाना चाहिए. उन्होंने वीसी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सीएम के कार्यक्रम का विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे पहले चार बार माता अमृता देवी के मूर्ति के अनावरण को रोका गया है.

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Last Updated : July 11, 2026 at 11:10 PM IST

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